Zum Löschen eines Flächenbrandes musste die Feuerwehr am Dienstagnachmittag ausrücken. Am Ortsausgang von Langenschiltach in Richtung Reichenbach sind entlang der Kreisstraße etwa 50 Quadratmeter Wiese in Brand geraten.

Die Feuerwehrabteilungen aus St. Georgen und Langenschiltach löschten das Feuer ab. Die Ursache ist derzeit unklar. Die Feuerwehr muss immer wieder zu derlei Einsätzen ausrücken. Zuletzt auch Ende Mai im Harzloch.