Dass die Feuerwehr Peterzell-Stockburg feiern kann, das wissen die Peterzeller Bürger. So manche Besucherin und Besucher des aktuellen Festes wunderte sich möglicherweise, weshalb heuer kein Festzelt aufgestellt wurde. Stattdessen konnte auf dem für das Zelt vorgesehenen Platz nun geparkt werden.

Kalkulation bleibt schwierig

Im Gespräch mit Abteilungskommandant Markus Weißer sagte dieser: „Im Moment ist es schwierig, mit einem Zelt zu kalkulieren.“ Zudem könne der bisherige Zeltaufsteller die bisherige Dienstleistung nicht bieten. „Wir haben uns beraten“, sagte Weißer, „und letztendlich beschlossen, es zu probieren, das Fest in der Mehrzweckhalle zu veranstalten – aber nur an zwei Tagen, samstags und sonntags.“ Zufrieden ist Markus Weißer mit dem eigenen Personalstand: „Wir haben bei der Feuerwehrabteilung keinen personellen Engpass, wir sind über die beiden Tage gut besetzt, was die kulinarische Versorgung und die Getränkeversorgung unserer Gäste betrifft.“ Insgesamt konnte er auf eine festerprobte Mannschaft aus den Vorjahren zählen. Die Unterbrechung durch Corona hat allerdings einen Fest-Stau verursacht. Vor allem die jüngeren Kameraden mussten erst ein wenig eingelernt werden, um als vollwertige Kraft zur Verfügung zu stehen. Um die finanzielle Situation überschaubar zu halten, waren die Feuerwehrler erfolgreich auf Sponsorensuche gegangen.

Nun konnte an zwei Tagen auch an zwei Orten gefeiert werden. Für den Sonntag wurde der Schulhof ins Festgeschehen einbezogen. Tischgarnituren wurden aufgestellt. Für die Kinder wurde eine Hüpfburg aufgebaut und die Jugendfeuerwehr-Angehörigen kümmerten sich mit einem Spielangebot um die Kinder. Eine örtliche Metzgerei ermöglichte es, am Sonntag ein zusätzliches Speisenangebot anzubieten.

Wie Abteilungskommandant Markus Weißer im Gespräch sagte, hat die Feuerwehr gute Erfahrungen, was das Improvisieren von Abläufen betrifft. So wurde der Küchenbereich in einem Zelt untergebracht, das der Musikverein Mönchweiler zur Verfügung gestellt hatte. Nachts wurde das benötigte Inventar ins Gebäude geschafft. Das Verlagern des Küchenbereichs hatte einen weiteren Vorteil, denn so wurden die entstehenden Dämpfe beim Zubereiten der Pommes direkt vor der Mehrzweckhalle gelassen. Handwerkliches Geschick hatte geholfen, den Grillbereich separat zu halten.

Dienst in der Küche

Je Schicht waren im Küchenbereich bis zu acht Helfer beschäftigt, so der Abteilungskommandant: „Was die Belegung der einzelnen Stellen mit Personal betrifft, haben wir keine Schwierigkeiten.“ Als festerprobte Wehrmänner weiß jeder, was zu tun ist – und die Meisten wollen an ihrem angestammten Ort eingesetzt werden, zeigte sich Weißer zufrieden. Um letzte Bedenken zu zerstreuen, gab Markus Weißer die Parole aus: „Wir rocken das Fest.“

Musikalische Vielfalt

Was das Rocken betrifft: dafür sorgten am Samstag die Musikerinnen und Musiker der Cover-Band Upside down, danach war DJ Rafael Schwer im Einsatz. Für die sonntägliche Stimmung sorgten die Musiker der Saustallkapelle. Mit zunehmender Festdauer wurde die Kuchentheke belagert, die allerhand Leckereien für die Besucherinnen und Besucher bereit hielt.