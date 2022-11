Damit die Spendenaktion für die Sanierung des Klosterweihers auch nach Ende der Badesaison nicht in Vergessenheit gerät, findet am kommenden Samstag, 19. November, ab 15 Uhr ein Fest vor dem Rathaus statt. Jetzt stellen die Verantwortlichen vor, wer hinter der Aktion „Feier für den Weiher“ steckt und was geboten sein wird.

Zeit für eine gute Feier

27.500 Badegäste besuchten in diesem Sommer den Klosterweiher. Ein deutliches Zeichen, wie beliebt die Freizeiteinrichtung ist. Damit die große Spendenaktion, mit der ein Teil der Entschlammung finanziert werden soll, nicht in Vergessenheit gerät, laden Bürgermeister Michael Rieger, die Schulleiter des St. Georgener Schulnetzwerks, der Gemeinderat und der Jugendgemeinderat sowie eine Gruppe Frauen, die regelmäßige Klosterweihergäste sind, zu der Aktion vor dem Rathaus ein.

Sie freuen sich auf die Feier für den Weiher und hoffen, dass viele Bürger das Angebot annehmen und Essen und Trinken für den guten Zweck. Von links Jörg Westermann, Karola Erchinger, Bürgermeister Michael Rieger, Victoria Dillmann, Dennis Schulze, Daniela Rauch, Guido Eichenlaub und Sandra Rieger-Tränkle. | Bild: Sprich, Roland

„Es ist in diesen Zeit gut, mal wieder eine Feier zu machen“, sagt Bürgermeister Michael Rieger, der einer der Initiatoren der Aktion unter der Schirmherrschaft der Bürgerstiftung ist. Gemeinsam mit Einzelhändler Guido Eichenlaub habe er bereits im vergangenen Jahr die Idee gehabt, den Bürgern mit einer Aktion der Tristesse während der langen Corona-Pandemie etwas entgegen zu setzen.

Das ist bei der Feier geboten Die „Feier für den Weiher“ findet am Samstag, 19. November von 15 bis 20 Uhr vor dem Rathaus statt. Von 16 bis 17 Uhr wird die Stadtmusik spielen. Es gab bereits mehrere Aktionen zu Gunsten des Klosterweihers. Im Sommer luden Privatpersonen zu einer Aperol-Spritz-Party auf das Gelände, die 1800 Euro an Spenden brachte. Wie Bürgermeister Michael Rieger sagt, beträgt der aktuelle Spendenstand inklusive zugesagter und noch nicht eingegangener Spenden 135 000 Euro. Die Summe der Entschlammungsmaßnahme lässt sich aktuell nur schwer beziffern. Derzeit geht die Stadt von rund zwei Millionen Euro aus. Infos zum Spendenzweck und der Möglichkeit zu spenden gibt es auf der Internetseite der Stadt: www.st-georgen.de

„Das war aber wegen der Corona-Auflagen nicht möglich.“ Dass sich das Vorhaben jetzt in Zusammenhang mit einer Spendenaktion für den Klosterweiher umsetzen lasse, freue ihn umso mehr.

Die Zusammenstellung der Anbieter, die die Gäste mit Grillwürsten, Butterbrezeln, Käsewecken, Wild-Hamburgern und Kuchen verwöhnen werden, sei völlig zufällig entstanden, wie Michael Rieger betont. „Ich habe die Idee im Gemeinderat vorgetragen, von dort kam spontan die Zusage. Ebenso wie im Gespräch mit Jörg Westermann vom Schulnetzwerk, der ebenfalls sofortige Bereitschaft signalisierte.

Auch eine Gruppe von 30 Frauen, die in den Sommermonaten, teils mit ihren Kindern, Stammgäste am Klosterweiher sind, ist mit dabei. „Wir werden ein großes Kuchenbüffet anbieten. Wir haben rund 30 Kuchen im Angebot“, verrät Sandra Rieger-Tränkle, die Frau des Bürgermeisters.

Mit der Aktion verfolgen die Organisatoren mehrere Ziele. „Zum Einen wollen wir natürlich auf die Spendenaktion aufmerksam machen und weitere Spenden generieren“, so die Intention hinter der Aktion. „Aber wir wollen auch den Menschen in diesen schwierigen Zeiten etwas Freude in den Alltag bringen“, so Rieger, der selbst hinter dem Wurstgrill stehen wird.

Auch soll die Aktion wieder eine Anregung für andere Gruppen und Vereine sein, ebenfalls eine Aktion zu Gunsten der Klosterweihersanierung zu machen. „Wir hoffen natürlich, dass möglichst viele Bürger das Angebot annehmen“, so Rieger.

Wie Guido Eichenlaub sagt, werden die Stände „auf dem Rathausplatz um den Brunnen herum aufgestellt. Sitzgelegenheiten wird es im Untergeschoss des Rathauses geben.“