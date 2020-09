von SK

Ein 35-Jähriger hat am Dienstag in der Talstraße eine Frau und zwei Polizeibeamte beleidigt. Die 41-jährige Frau hatte den Mann laut Polizei gegen 20 Uhr in einem Einkaufsmarkt aufgrund seines fehlenden Mundschutzes angesprochen. Hierdurch kam es zum Streit, in dessen Verlauf der Angesprochene die Beleidigungen aussprach.

Zur Schlichtung des Streits wurde die Polizei gerufen. Der Mann beleidigte daraufhin auch die beiden Polizeibeamten. Die Geschäftsleitung des Einkaufsmarktes erteilte dem Mann Hausverbot und verwies ihn des Gebäudes. Wegen der ausgesprochenen Beleidigungen muss der Mann jetzt mit Strafanzeigen rechnen.