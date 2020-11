von SK

In St.Georgen und Königsfeld hat es am Montag gegen 18 Uhr mehrere Anrufe durch einen falschen Polizeibeamten gegeben.

Der angebliche Beamte der Kriminalpolizei meldete sich laut einer Mitteilung der Polizei bei verschiedenen Bewohnern und behauptete, dass es zu Einbrüchen in deren Nachbarschaft gekommen sei. Der Betrüger versuchte so, die meist älteren Teilnehmer in ein Gespräch zu verwickeln, mit dem später die Herausgabe von Geld und Wertsachen an den angeblichen Polizisten erzielt werden sollte.

Die Angerufenen fielen jedoch nicht auf diese bekannte Masche herein, beendeten das Gespräch und verständigten die Polizei, bevor es zu einem finanziellen Schaden kam. Im Zusammenhang mit dem Betrugsphänomen „Falsche Polizeibeamte“ gibt die polizeiliche Kriminalprävention folgende Hinweise. Die Polizei fragt niemals nach Bargeld oder Wertsachen. Im Zweifel keine Auskünfte geben und selbst die Polizei anrufen. Weitere Hinweise und Tipps zum Schutz gegen diese oder ähnliche Betrugsmaschen finden sich im Internet unter www.polizei-beratung.de.