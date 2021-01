Die Stadt St. Georgen will den Einwohnern über 80 Jahren bei der Fahrt zum Impfzentrum helfen, wenn diese die Fahrt nicht familiär organisieren können. „Sie haben dann die Möglichkeit, über die Wirkstatt eine entgeltliche Beförderung anzumelden“, heißt es in einem Brief, der an alle Personen dieser Altersgruppe geschickt wird. Zudem: Die Evangelische Altenhilfe in St. Georgen habe sich bereit erklärt, mit ihrer Nachbarschaftshilfe, ebenfalls gegen Bezahlung, einen Fahrdienst zum Kreisimpfzentrum nach Schwenningen anzubieten.

Hilfe bei der Terminfindung oder gar einen generellen Fahrdienst wird es indes nicht geben. Die Stadt schreibt hierzu: „In St. Georgen leben etwa 1300 Personen über 80 Jahre, und wir können deshalb generell keine Impftermine beantragen oder für alle einen Fahrdienst durchführen.“

Im Schwarzwald-Baar-Kreis besteht ab Freitag, 22. Januar, die Möglichkeit, sich gegen Corona impfen zu lassen. Zuerst sind die Personen der ersten Risikogruppe an der Reihe. Also unter anderem die genannten Personen über 80, aber auch Pflegepersonal. Die Terminvergabe läuft, wie berichtet, bereits. Das Impfen findet in der Tennishalle Schwenningen, Waldeckweg 25, 78056 Villingen-Schwenningen, statt. Termine können nur über die Telefonnummer 116117 oder über das Internet www.impfterminservice.de vergeben werden. Das Angebot des Fahrdienstes könne man, wenn es nötig ist, auf folgendem Wege vornehmen, wie die Stadt in genanntem Brief schreibt: „Wenn Sie einen Fahrdienst benötigen und nicht auf Familienangehörige zurückgreifen können, können Sie Frau Musacchio-Torzilli unter der Telefonnummer 07724/918305 anrufen.

Auch Schramberg will helfen

Einen ähnlichen Weg will auch Schramberg gehen. Die Stadt bietet ihren Bürgern ab 80 Jahren einen Fahrdienst zum Kreisimpfzentrum nach Rottweil an. Wer einen Termin hat, aber keine Mitfahrmöglichkeit findet, kann sich an die Stadt wenden. Die Nummer 07422/29595 ist montags bis freitags von 8 bis 12 Uhr erreichbar.