Die Volkshochschule (VHS) hat das Programm für das Herbst- und Wintersemester vorgestellt. Ein Angebot richtet sich dabei gezielt an Ehrenamtliche und Vereine. Ein weiteres informiert über so genannte Balkonkraftwerke.

VHS-Leiterin Alina Meinel und Bianca Staiger von der Stadtverwaltung stellten das umfangreiche Programm vor. Mit 251 Kursen kann sich das Angebot sehen lassen. „Besonders freuen wir uns, dass wir nach zweijähriger Unterbrechung wieder einen Aquafitness-Kurs anbieten können“, so Meinel. Zwei Jahre musste das beliebte Angebot wegen Dozentenmangels ausfallen. Um auf die große Nachfrage nach Hatha-Yoga- Kursen zu reagieren, wurde das Angebot mit zwei Kursleiterinnen erweitert.

Die Volkshochschule möchte sich noch stärker an den Wünschen der Bürger orientieren. Mit einer Umfrage unter den St. Georgener Vereinen und Ehrenamtlichen wollte die VHS herausfinden, an welchem Angebot Vereinsmitglieder und ehrenamtlich Tätige besonderes Interesse haben könnten. Herauskam, dass das Interesse am Vereinsrecht allgemein und Steuerrecht besonders groß ist. „Deshalb haben wir Rechtsanwalt Gerhard Geckle aus Freiburg eingeladen, der sein Fachwissen am 17. Oktober verständlich und praxisnah vermitteln wird“, so Meinel.

Den Semesterstart ab 1. September läutet die VHS mit einem Vortrag über steckerfertige Photovoltaikanlagen, so genannte Balkonkraftwerke, ein. Katharina Baudis vom Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland (BUND) informiert darüber, wie mit den Mini-Solaranlagen für Balkon, Garten und Terrasse oder Garagendach der eigene Strom erzeugt und dadurch Geld eingespart werden kann. Die Teilnahme am Vortrag ist kostenlos, es wird aber um Voranmeldung unter Telefon 07724 87153 gebeten. Neu ist ein Workshop für das Vorlesen für Senioren. „Hier bekommen Interessierte Tipps, wie man älteren Menschen richtig vorliest“, so Meinel. Dabei sollen insbesondere die Bedürfnisse der Personen berücksichtigt werden, denen man vorliest, etwa in Lesegeschwindigkeit.

Daneben wurde das Programm um neue Kursangebote wie Tanzkurse für Anfänger und Fortgeschrittene in Standard und Lateinamerikanische Tänze, um Kochkurse zu herbstlichem Soulfood und ein kleines Imker-Einmaleins erweitert.

Auch das Angebot für Kinder wurde erweitert. „Wir haben beispielsweise kreativer Kindertanz, Ballett und für die Wintermonate Adventskalender basteln oder Weihnachtskekse backen“, zählt Bianca Staiger auf. Wenngleich das Angebot umfang- und abwechslungsreich ist, so gibt es im Kursplan noch einige „weiße Flecken“. „Wir suchen Personen aus dem Bereich EDV, die Grundlagen im Umgang mit Computern vermitteln können. Und generell suchen wir immer Menschen, die etwas Besonderes können“, sagt Meinel.