Ab und an sorgt die Sonne noch für ein paar warme Stunden, doch die Badesaison am Klosterweiher ist seit dem Wochenende endgültig vorbei. Fast 30.000 Badegäste haben in St. Georgen in diesem Sommer einige schöne Stunde verbracht. Jetzt bleibt als Alternative für den Winter das Hallenbad.

Doch wie badet es sich da, jetzt, wo Energie gespart werden muss? Was sind die Maßnahmen der Stadt St. Georgen im Hallenbad?

Sanierung in 2016 Das Hallenbad St. Georgen ist im Jahr 2016 nach umfangreicher Generalsanierung wieder eröffnet worden. Etwa 20 Monate war das Bad deshalb geschlossen, das es in der Bergstadt seit den 1970er-Jahren gibt. Die Sanierung hat die Stadt acht Millionen Euro gekostet.

Sicher ist zumindest, dass es kälter wird. „Die Raumluft im Hallenbad wurde um zwei Grad auf 28 Grad gesenkt und auch die Temperaturen im Schwimmbecken wurden auf 26 Grad beziehungsweise 29 Grad im Lehrschwimmbecken gesenkt“, sagt Victoria Dillmann, Sprecherin der Stadt St. Georgen.

Zudem werde auch die Beleuchtung auf ein Minimum reduziert. Eine Besonderheit: Auch in der Nacht wird sich etwas tun. „Unsere Nachtabsenkung wurde auf den Zeitraum von 22 Uhr bis 6 Uhr ausgeweitet“, sagt Victoria Dillmann.

Wasser nachts kaum bewegt

Das Wasser werde so in der Nacht durch die Pumpen kaum bewegt. „Nach Bedarf wird das Wasser jede Stunde geimpft und anschließend nur drei Minuten lang umgewälzt“, so die Sprecherin weiter. Danach stehe das Wasser wieder still. Impfen bedeutet, wie Victoria Dillmann auf Nachfrage erklärt, dass dem Wasser Chlor hinzugegeben wird.

Positiv für den Energieverbrauch sei zudem, dass die Technik durch die umfangreiche Sanierung vor wenigen Jahren noch relativ modern ist. „Vor ein paar Jahren wurde eine moderne Heizungsanlage mit Wärmetauscher installiert. Durch diese sparen wir auch jede Menge Energie“, sagt Victoria Dillmann.