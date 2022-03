Es soll in diesem Jahr ein Stadtfest geben. Das erste seit dem Jahr 2019. Aber: Es muss Platz für die Stadtsanierung machen.

Belebtere Gerwigstraße

Denn erstmals seit Jahrzehnten wird es keine Stände auf dem Marktplatz geben. Denn dieser bleibt frei, weil er saniert wird. Ebenso wie die Tiefgarage darunter. Anstatt dessen wird die Gerwigstraße belebter. Vereine sind auf dem vorläufigen Plan bis auf Höhe des ehemaligen Edekamarkts platziert.

Und auch im Schulhof der Robert-Gerwig-Schule wird es mehr Stände geben, als noch in den Jahren zuvor. Hier vor allem der obere Teil des Hofs und der Durchgang in Richtung der Schulstraße. Die Bühne soll dort platziert werden, wo früher das Torwartshäusle stand. Also vor dem Medizinischen Diagnose- und Therapie-Zentrum (MTZ).

Disco im Stadtgarten

Belebter werden könnte es nach Jahren auch wieder im Stadtgarten. Dort soll nach aktuellem Plan die Disco stattfinden, die bisher an der Hermann-Papst-Straße platziert war. Dort aber wird auch im Sommer noch die Sanierung des Roten Löwen laufen.

Die Sanierung des Roten Löwen wird noch bis ins kommende Jahr dauern. Deshalb weicht auch die Disco des Stadtfests in den Stadtgarten aus. | Bild: Ganter, Patrick

Mehrmals habe es, sagt Markus Esterle, schon Treffen der Stadtfestgemeinschaft gegeben. Man sei intensiv an den Planungen und optimistisch, so der Amtsleiter. „Ich gehe deshalb davon aus, dass das Stadtfest stattfinden wird“, so Esterle. Unter welchen Bedingungen das möglich sein wird, lasse sich, ob der weiterhin unklaren Corona-Situation, noch nicht voraussagen.