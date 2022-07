Es wirkt so, als hätte Bürgermeister-Stellvertreter Joachim Kleiner früh geahnt, was passieren wird. „Es wird das letzte Stadtfest in dieser Form sein“, sagte er beim Stadtfest-Fassanstich 2019, als er Bürgermeister Michael Rieger vertrat.

Kleiner behielt Recht. Es war das letzte Stadtfest in dieser Form. Aber nicht, wie er dachte, weil dann schon die Stadtsanierung läuft, sondern weil die Pandemie für zwei Jahre lang einen Strich durch die Rechnung machte.

Jetzt aber wird das Stadtfest stattfinden. Endlich mal wieder, werden wohl viele Festgänger denken. Und das tatsächlich mit einem völlig neuen Gesicht. Die Bühne steht dieses Mal in der Gerwigstraße, der Marktplatz bleibt weitgehend leer. Denn hier sollte nach eigentlich Plan bereits die Stadtsanierung laufen, tut sie aber immer noch nicht. Aktuell laufen die Vorbereitungen für den Aufbau des Stadtfestes.

Alles steht für den Aufbau bereit. | Bild: Ganter, Patrick

Um 14 Uhr am Samstag, 2. Juli, wird Bürgermeister Michael Rieger das Fest mit dem traditionellen Fassanstich eröffnen. 20 Vereine in der Gerwigstraße, dem Schulhof der Robert-Gerwig-Schule, unterhalb des Rathauses und im Stadtgarten sind dann dabei. Parallel dazu wird am Samstag bereits der Stadtfestlauf stattfinden. In mehreren Kategorien, Altersklassen und auf unterschiedlichen Distanzen. Wo die Vereine stehen werden, das zeigt auch diese SÜDKURIER-Grafik:

Quelle: Stadt St. Georgen / Bild: google earth /SÜDKURIER-Grafik: Steller | Bild: Steller, Jessica

Silke Vogt und Bregi House Band

Am Nachmittag wird es eine musikalische Darbietung von Schülern der Jugendmusikschule geben. Anschließend ist Singer- und Songwriterin Silke Vogt aus St. Georgen auf der Bühne. Als Hauptband sorgt am Abend ab 21 Uhr die Bregi House Band für Stimmung und lädt zum Feiern und Mittanzen ein. Im Stadtgarten gibt es am Samstag ab 21 Uhr die Stadtfest-Disco Area 51 mit verschiedenen DJ´s.

Start mit Gottesdienst am Sonntag

Am Sonntag, 3. Juli, beginnt das Fest um 10 Uhr mit einem Ökumenischen Gottesdienst auf der oberen Gerwigstraße. Danach spielt der Trachtenmusikverein Langenschiltach zum Frühschoppen.

Am Nachmittag spielen das Profilorchester des Thomas-Strittmatter-Gymnasiums sowie die Stadtmusik. Am Sonntagnachmittag führen die Jugendgruppen des Turnvereins ihr Können auf der Stadtterrasse vor.

Gewinner-Ziehung um 17 Uhr

Nach einem Auftritt der Bergstadtfetzer startet um 17 Uhr die Verlosung der großen Tombola. Hauptpreis ist in diesem Jahr ein Gutschein des Fahrradcenters Singer aus Villingen-Schwenningen im Wert von 6000 Euro. Der zweite und dritte Preis sind 1000 Euro und 500 Euro in bar. Die vierte Prämie ist ein Reisegutschein über 300 Euro und der fünfte Preis ein HGV-Gutschein im Wert von 200 Euro. Die 20.000 Lose zum Preis von je einem Euro sind bei den Vereinen erhältlich.