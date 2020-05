Seit Mitte März ist das St. Georgener Rathaus für den Publikumsverkehr geschlossen. Eine besondere Situation, die dafür sorgen sollte, dass die Verwaltung arbeitsfähig bleibt und die Bürger geschützt werden. Und das, so sagt Bürgermeister Michael Rieger auf Anfrage, gelingt: „Das Arbeiten funktioniert gut, wenn auch etwas umständlich.“

Wenig Leben im Rathaus

Und trotzdem ist die Situation im Rathaus derzeit ungewöhnlich. Viele Mitarbeiter der Verwaltung arbeiten im Homeoffice, andere bauen Überstunden und Urlaub ab. „Es wäre aber wesentlich schöner, wenn die Kolleginnen und Kollegen hier wären. Die Abläufe wären dann doch schneller und Besprechungen oder Sitzungsvorbereitungen einfacher“, sagt der Bürgermeister. Außerdem, so ergänzt er, wäre mehr Leben im Rathaus.

Termine nach Anmeldung

Das Rathaus bleibt vorerst weiterhin geschlossen. Erreichbar, so Michael Rieger, sei man trotzdem: „Das Rathaus ist geöffnet, wenn jemand Termine hat.“ Das sei auch von großer Bedeutung, sagt Rieger: „Im Rathaus laufen viele Fäden zusammen, deshalb wollen wir unsere Dienste so gut wie möglich anbieten.“ Man verfahre so, wie der überwiegende Teil der Rathäuser, das Landratsamt oder Teile des Gewerbes und Handels.

Einen Digitalisierungsschub in der Stadtverwaltung durch Homeoffice oder den verstärkten Einsatz von Telefon- oder Videokonferenzen erwartet Michael Rieger nicht. Er sagt: „Die Digitalisierung ist nicht das Maß der Dinge.“ Der persönliche Kontakt zwischen dem Personal sei auch weiterhin enorm wichtig. Ebenso der zu den Bürgern. Hier sei, so sagt der Bürgermeister, die derzeitige Situation also eher eine Ausnahme: „Das persönliche Gespräch und der soziale Kontakt unter den Menschen sollten weiterhin Vorrang haben. Es ist vieles schon anonym genug. Bei solchen Situationen wie Corona sicherlich für einen gewissen Zeitraum tolerierbar, aber meines Erachtens nicht generell.“