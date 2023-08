Der St. Georgener Rallyefahrer Marc Rettenberger hat bei der ADAC Saarland-Pfalz-Rallye den zweiten Platz belegt. Es ist die bislang höchste Platzierung des begeisterten Motorsportfans.

Es war der vierte von insgesamt fünf Wertungsläufen der Deutschen Rallye-Meisterschaft (DRM), die für Marc Rettenberger und seinen Beifahrer Benedikt Preißmann der bislang erfolgreichste in der Motorsportkarriere des 24-Jährigen war. „Nach einem guten ersten und zweiten Lauf und nach dem dritten, bei dem ich aufgrund eines Fahrfehlers frühzeitig ausgeschieden bin, lief es im vierten Lauf sehr gut“, bilanziert der Rallyefahrer, der mit dem zweiten Platz von 16 Startern in Wertung der zweiradangetriebenen Fahrzeuge sehr zufrieden ist. In der Gesamtwertung liegt Rettenberger aktuell auf Platz 15 von 55 Fahrern.

Die Teilnahme an der Saarland-Pfalz-Rallye sei für ihn ein bisschen wie die Champions League gewesen, wie Marc Rettenberger sagt. Bislang sei er eher in der Bundesliga gestartet, wo er allerdings keine Platzierungen unter den ersten Drei erreichen konnte. Das aktuelle Ergebnis führt der Rallyefahrer sowohl auf eine optimale Vorbereitung als auch auf ein optimal abgestimmtes Fahrzeug zurück. „Der Fiesta lief wie ein Uhrwerk, und mein Beifahrer Benedikt Preißmann hat perfekte Ansagen gemacht“, erzählt der Fahrer. Bei den Wertungsprüfungen muss sich der Fahrer ganz auf die Ansagen seines Beifahrers verlassen, der den Fahrer beispielsweise über Kurvenverlauf, Bodenbeschaffenheiten und Hindernisse informiert.

„Ohne den kleinsten Fehler und vor allem ohne den kleinsten Kratzer und ohne Probleme standen wir dann mit Platz Zwei auf dem Schlossplatz in St. Wendel. Endlich hat alles zusammengepasst, und die Freude war groß“, beschreibt Marc Rettenberger die Emotionen nach der Zieleinfahrt. Der Abstand zum Sieger betrug rund eineinhalb Minuten. „Aber die Verfolger saßen uns im Nacken“, beschreibt er die Situation, dass die nachfolgenden Fahrzeuge nur wenige Sekunden hinter ihm waren.

Ein teures Hobby

Die Saarland-Pfalz-Rallye ist für den 24-Jährigen, der bereits seit seinem fünften Lebensjahr vom rasanten Motorsport fasziniert ist, quasi die Heimrallye. „Allein wegen der Distanz. Es ist die nächstgelegene Rallyestrecke von meinem Wohnort“, sagt er. In Baden-Württemberg gibt es keine solcher Austragungen.

Auf die Frage, wie viel Preisgeld er für den zweiten Platz erhalten hat, kann Marc Rettenberger nur lachen. „Es gab einen Pokal“, sagt er. Es gebe in Deutschland nur eine Handvoll Fahrer, die mit dem Sport Geld verdienen. Für alle anderen ist Rallyesport vor allem eines: ein sehr teures Hobby, in das Marc Rettenberger viel Geld investiert. Sein eigenes und das von Sponsoren und Unterstützern. Hier hofft der Motorsportfan, dass der zweite Platz dazu beiträgt, dass er auch für die kommende Saison wieder Sponsoren findet.

Doch zunächst richtet er seinen Fokus auf den Abschluss der diesjährigen Saison, die mit dem fünften Lauf der Deutschen Rallyemeisterschaft endet, der Ende September in Lübbecke in Nordrhein-Westfalen stattfinden wird.