Die frühere St. Georgener Augenärztin Margot Leo ist tot. Sie starb im Alter von 97 Jahren im Kreise ihrer Familie in Freiburg.

Zweifel an Notwendigkeit eines Augenarztes

1956 eröffnete Margot Leo als erste Fachärztin eine Praxis für Augenheilkunde in St. Georgen. Das geschah zunächst gegen die Widerstände des damaligen Bürgermeisters Emil Riemensperger, der nicht davon überzeugt war, dass in St. Georgen ein Augenarzt notwendig sei. Dennoch hat sich die damals 33-Jährige im August-Springer-Weg niedergelassen.

Chancen in der aufstrebenden Industriestadt

Auf St. Georgen aufmerksam geworden war Leo durch einen Zeitungsbericht über die aufstrebende Industriestadt. „Bei so viel feinmechanischer Industrie musste man doch einen Augenarzt benötigen“, dachte sie sich damals. Den Entschluss, nach St. Georgen zu ziehen, hat sie nie bereut, sagte Margot Leo. Sie war in Würzburg geboren, absolvierte einen Teil ihrer fachärztlichen Ausbildung in Freiburg und sammelte Berufserfahrung in einem französischen Militärkrankenhaus.

Beruf und Kinderwunsch gut vereinbar

In einem SÜDKURIER-Interview nannte Margot Leo einmal ihren Beweggrund, weshalb sie Augenärztin werden wollte: „Ich wollte immer Kinder haben und als Augenärztin muss man keine Hausbesuche machen.“ Mit ihrem Mann Karl, der sich als Rechtsanwalt eine Kanzlei in Villingen aufbaute, hatte Margot Leo sechs Kinder.

Stets interessiert am Fortschritt der Medizin

Das Interesse an der Augenheilkunde hat bei Margot Leo nie nachgelassen. Selbst als sie längst nicht mehr praktizierte, saß sie häufig im Hörsaal der Uniklinik in Freiburg, um sich bei Fortbildungen für Augenärzte auf den neuesten medizinischen Stand zu bringen.

Nachdem Margot Leo ihre Praxis 1998 nach 42 Jahren schloss, zog sie zu ihrer Familie nach Freiburg. Dennoch kehrte sie immer wieder in die Bergstadt zurück, vor allem im Sommer, wo sie im Klosterweiher ihre Runden schwamm. Am 16. August, zwei Tage nach ihrem 97. Geburtstag, schloss Margot Leo nach langer Krankheit im Kreise ihrer Familie für immer die Augen. Die Beerdigung findet im Familienkreis in Freiburg statt.