St. Georgen im Schwarzwald, Stadt

Ergebnisse Landtagswahl: In St. Georgen feiern die Grünen einen Erfolg, CDU verliert fast 10 Prozent

Mit 37,2 Prozent aller Stimmen sind die Grünen die klaren Sieger in St. Georgen, die CDU schafft nur noch 20,4 Prozent. Am stärksten zugelegt hat die FDP. Hier erfahren Sie alle Ergebnisse der Landtagswahl in ihrer Gemeinde.