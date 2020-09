von Renate Bökenkamp

Auf der Erfolg-leiter nach oben klettert vor 25 Jahren die St. Georgener Firma Comtech. Drei Unternehmer kaufen von der in Vergleich gegangenen Schwenninger Stoppuhrenfabrik Hanhart die Sparte Haustelefone auf und siedeln sich im Dual-Gebäude in der Industriestraße in St. Georgen an.

Als Hilfe in der Not

1995 ist die Comtech laut SÜDKURIER vom 8. September 1995 inzwischen führend auf dem Gebiet der Haustelefone, die in Digitaltechnik aufgebaut sind. Das bedeutet, dass man mit ihnen nicht nur telefonieren, sondern auch, digital ausgerüstet, schnelle Hilfe herbeirufen kann. Die Comtechanlagen werden nach den Wünschen der Kunden eingerichtet. So können über die Haustelefonanlage weitläufige Büros, Arztpraxen und Wohnanlagen verbunden werden. Über die Software lassen sich auch Alarmanlagen installieren zum Schutz von Bränden oder Einbrüchen. Aber auch ältere und alleinstehende Menschen können von den Anlagen profitieren. Nach entsprechender Programmierung kann ein Hilfsbedürftiger mit seinem Hauptgerät nicht nur Hilfe herbeiholen, sondern auch Türen öffnen und schließen. Das sei vor allem für Altenwohnanlagen interessant. Wie der SÜDKURIER am 8. September weiter berichtet, sieht der kaufmännische Leiter der Firma, Jürgen Roth, auch in der Zukunft gute Vertriebschancen. Er baut derzeit ein weites Vertriebs- und Händlernetz auf und stellt die Produkte der noch jungen Firma auf Messen vor. Auch will er Kunden und Händler zu Schulungen nach in die Bergstadt holen.

Umweltgedanke zählt schon

Und noch einen weiteren Zweig will er ausbauen, den der Nachhaltigkeit. In seinem Studium hat sich der junge Betriebswirtschaftler mit der Öko-Bilanz der Welt beschäftigt. Nun möchte er die Haustelefone so umweltfreundlich wie möglich produzieren. Die Firma Comtech wurde im Jahr 2005 übernommen.