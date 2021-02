St. Georgen Nur für Abonnenten vor 3 Stunden

Er macht sich keinen Reim auf 2020: Zwangspause für den Peterzeller Büttenredner Jochen Kitiratschky

Er ist ein Meister des gereimten Wortes, was er jedes Jahr an der Fasnet unter Beweis stellt, wenn er beim Bürgerwehrball in die Bütt steigt. In diesem Jahr braucht sich Jochen Kitiratschky von der Peterzeller Bürgerwehr allerdings keine Gedanken zu machen, wie er das Stadt- und Weltgeschehen in Verse verpackt widergeben könnte. Wir haben ihn gefragt, wie man sich als Büttenredner fühlt, wenn man sich einmal nicht auf alles einen Reim machen braucht. Worüber er keine Witze machen würde. Und ob er sich vorstellen könnte, eine digitale Büttenrede abzuhalten.