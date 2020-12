von SK

Zwei Fälle des Enkeltrick-Betruges haben sich am Montag gegen 13 Uhr im Schwarzwald-Baar-Kreis ereignet. Eine weibliche Anruferin rief laut Polizei zunächst eine 85-Jährige in St. Georgen an und behauptete, dass die Enkelin der Angerufenen in einem Freiburger Krankenhaus liege.

Kurze Zeit später telefonierte vermutlich die gleiche Frau mit einer 79-Jährigen in Bad Dürrheim und behauptete, dass deren Enkelin in einen Unfall verwickelt worden sei. In beiden Fällen gelang es der Betrügerin jedoch nicht, die Angerufenen in ein Gespräch zu verwickeln, an dessen Ende üblicherweise die Herausgabe von Geld an die vermeintlich in Not geratenen Enkel steht. Beide Seniorinnen waren gewarnt und beendeten sofort das Telefonat.

Informationen und Tipps, wie man sich vor finanziellem Schaden schützen kann, finden sich im Internet auf der Seite der polizeilichen Kriminalprävention unter www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/enkeltrick.