Der Seniorennachmittag der Stadt St. Georgen hat zahlreiche Gäste in die Stadthalle gelockt. Bürgermeister Michael Rieger sagte zur Begrüßung: „Wir haben uns 2019 das letzte Mal getroffen. Nachdem ich mich versichert habe, dass Corona nicht ein Hinderungsgrund sein kann, sagte der Arzt, legt einfach mal wieder los, es wird höchste Zeit.“ Dass diese Aussage gut beim Publikum ankam, bewies der anhaltende Beifall.

Weiter sagte das Stadtoberhaupt, dass das Programm entspannt sei. Es solle mehr Zeit für Gespräche untereinander geben. Rund 30 Helferinnen und Helfer aus dem Rathaus und dem Gemeinderat seien im Einsatz. „450 Eintrittskarten sind weggegangen“, berichtete der Bürgermeister. Dennoch blieben einige Plätze unbesetzt, was Rieger bedauerte. Für einen schwungvollen Auftakt sorgten Musikerinnen und Musiker des Trachtenmusikvereins Langenschiltach unter der Leitung von Michael Peter. Sie unterhielten die Gäste eine Stunde lang mit ansprechenden Melodien.

Zahlreiche Gewinne bei Verlosung

Anschließend übernahm Bürgermeister Rieger die Verteilung der Losgewinne. Sein Dank galt zuvor den zahlreichen Einzelhändlern und Sponsoren, welche die Aktion großzügig unterstützt hatten. Die nummerierten Eintrittskarten für den Seniorennachmittag galten gleichzeitig als Lose. In drei Schüben erfolgte die von den Besuchern erwartete Verlosung. So manche und mancher konnte mit einem Gewinn den Heimweg antreten.

Für Michael Rieger war es ein Anliegen, den St. Georgener Senioren einen Überblick über aktuelle Aktionen der Stadt zu geben. Er erklärte: „Wir sind derzeit richtig stark unterwegs.“ Es mache Spaß, mit dem Gemeinderat zusammenzuarbeiten.

Seine Ausführungen wurden durch Bilder illustriert. Die Präsentation begann mit einem Foto des Klosterweihers aus dem Jahr 1969, als dieser ausgebaggert wurde. Inzwischen hätte sich bis zu zwei Meter Schlamm im Badesee abgelagert, der nun abgesaugt werden müsse. Ein Munitionsfund habe die Aktion um sechs Wochen verzögert. Schadstoffe durch Gummi und Bremsenabrieb, ausgehend von der nahe gelegenen Bundesstraße 33, ermöglichten die Beteiligung des Bundes an der Entsorgungsaktion, erklärte der Bürgermeister.

Die notwendigen Arbeiten erzeugten Kosten in Höhe von rund 2,5 Millionen Euro. Diese würden teilweise durch Zuschüsse abgedeckt. Um über das Areal der Firma A. Maier in Zentrum mitbestimmen zu können, habe die Stadt die gesamte Fläche für einen sechsstelligen Betrag gekauft. Nach Abzug aller Zuschüsse und Miete blieben für die Stadt noch 100.000 Euro übrig. Räume im Anwesen würden für Deutschkurse ukrainischer Flüchtlinge genutzt. Außerdem werde die Stadt während der Renovierung des Rathauses ab 2024 dort Räume belegen.

„Begegnungsstätte für alle“

Als Bürgermeister Michael Rieger davon berichtete, dass das 500 Jahr alte Gebäude „Roter Löwen“ mit einem 55-Prozent-Zuschuss durch das Land Baden-Württemberg unterstützt werde, horchten die Senioren auf. „Das Haus ist eine Begegnungsstätte für alle, dazu barrierefrei.“ Die Bilder der Dachkonstruktion riefen Erstaunen hervor. Auch neue Toilettenanlagen, ein Saal, der bis zu 230 Menschen fassen kann und Räume für das Bürger- und Familienzentrum Wirkstatt und das Landratsamt samt geplantem Café bereithält, sorgten für Überraschung im Publikum.

Die Bilder zeigten auch, dass das Rathaus ein besonderer Sanierungsfall ist. Als Fördermittel stünden dem Modellprojekt 50 bis 60 Prozent Zuschüsse aus Landesmitteln zur Verfügung, so Michael Rieger. Außerdem zeigte der Bürgermeister die Aldi-Baustelle neben der Bundesstraße 33 und das Industriegebiet Hagenmoos und erklärte: „Wir überlegen uns ganz gut, was wir machen, auch mit kleiner Mannschaft.“