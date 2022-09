Elke Rapp vom Turnverein hat einen tristen Hinterhof in eine bunte Abenteuerwelt für Kinder verwandelt. Dort können die jungen Abenteurer einem Einhorn den Huf schütteln, ganz ungefährlich auf dem Schwebebalken balancieren oder mit einem Feuer speienden Drachen kämpfen. Entstanden ist eine Aktionsfläche mit zweidimensionalen Bildern.

Spielfläche statt Geländerklettern

Auf die Idee, den asphalt- und betongrauen und ungenutzten Hinterhof der Jahnturnhalle mit Straßenmalerei in eine Spielfläche umzuwandeln, kam Elke Rapp, „weil die Kinder vor und nach den Turnstunden immer am Geländer im Eingangsbereich der Turnhalle direkt an der Straße herum kletterten“.

Einen perfekten Handstand auf dem Schwebebalken zeigt hier Leonara D‘Ambrosio. Völlig ungefährlich, denn sie liegt dabei auf der Straße. | Bild: Sprich, Roland

Um den Kindern eine ungefährlichere Möglichkeit zu bieten, sich auszutoben, malte Elke Rapp zunächst einen Hüpfparcours auf den Boden, wo die Kinder wahlweise wie ein Grashüpfer hüpfen oder wie eine Ameise laufen müssen. „Das kam schon mal gut an.“

Als Erstes kam das gefräßige Krokodil

Im Internet entdeckte Elke Rapp dann verschiedene Motive, mit denen sich in Interaktion treten lässt. „Ein Krokodil mit weit aufgerissenem Maul, das aus dem Wasser auftaucht, war das erste Motiv“, so Rapp.

Mit aller Kraft drückt Maylin Weiß mit ihren Beinen das Maul des gefräßigen Krokodils auf, das aus dem Wasser schießt. So sieht es zumindest aius. In dem Abenteuerpark hinter der Jahnturnhalle können Kinder verschiedene Szenarien nachstellen und sich dabei fotografieren. | Bild: Sprich, Roland

Nach und nach entstanden weitere Motive, die sie auf die Straße und an die Betonwände ringsum malte.

Bilder sind für alle da Der gemalte Abenteuerspielplatz ist nicht nur für Turnvereinkinder da. Elke Rapp lädt ausdrücklich alle Kinder und auch Erwachsene ein, den Fotospaß auszuprobieren.

Inzwischen ist im Hinterhof der Vereinsturnhalle ein regelrechter aufgemalter Abenteuerspielplatz entstanden. Die beiden Fotomodels Maylin Weiß und Leonara D‘Ambrosio hatten großen Spaß, die einzelnen Szenen auszuprobieren.

Mittlerweile viele Motive

Der besondere Reiz liegt darin, dass die Kinder jeweils passend zum Motiv eine bestimmte Körperhaltung einnehmen und sich dabei fotografieren lassen.

Aus der richtigen Perspektive sieht es aus, als würde man auf dem Schwebebalken balancieren oder einen Handstand machen, sich hinter einem Schutzschild vor dem Feuer des Drachen in Sicherheit bringen, oder eine schwere Hantel stemmen. Man kann sich auch Flügel wachsen lassen oder ganz entspannt mit Vögeln auf der Stange sitzen.

Einem Einhorn mal freundlich den Huf schütteln, auch das ist möglich im Hof der Jahnturnhalle. | Bild: Sprich, Roland

„Die Idee kommt bei den Kinder super gut an“, freut sich Elke Rapp, die noch viele Ideen hat, um den gemalten Abenteuerspielplatz weiter auszubauen.

Maylin mit den prächtigen Flügeln, die ihr aus dem Rücken zu wachsen scheinen. | Bild: Sprich, Roland

Fliegen wie ein Schmetterling, Leonara hat großen Spaß an der Fotoaktion. | Bild: Sprich, Roland