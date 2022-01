„Eisbahn gesperrt“ heißt es auf dem Schild am Rondell. Die Geräte der Skateranlage stehen aber noch und sind vom Schnee bedeckt. Eine Eisfläche für Schlittschuhläufer wird es diesen Winter wieder nicht geben. Wird es sie in Zukunft überhaupt noch geben?

Oft war das Wetter in den vergangenen Jahren zu mild, jetzt ist es eisig kalt. Doch für diejenigen, die gerne auf Kufen ihre Kreise am Rondell am Klosterweiher drehen, gibt es auch in diesem Winter keine Eisbahn. Die Gelegenheit gibt es schon