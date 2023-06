Mit einer Musicalproduktion meldete sich der Kinder- und Jugendchor der Jugendmusikschule St.Georgen-Furtwangen in Kooperation mit dem Theater im Deutschen Haus nach langer Zeit zurück. An drei Terminen wurde „Der Schatz des Käpt‘n Krauskopf“ gesucht. Rund drei Dutzend Kinder und Jugendliche sind bei dem Musical von Peter Schindler in See gestochen.

Irgendwo in der Südsee treibt ein Schiff. An Bord eine Horde Piraten und kein Käpt‘n. Der wurde von einem der Schurken über Bord geworfen. Führungslos rätselt die Piratenbrut, wer der neue Käpt‘n werden solle.

Mit an Bord ist Papagei Buntschopf, der nicht nur traurig ist über den Verlust des Käpt‘ns, der sein bester Freund war. Sondern der auch als einziges Lebewesen an Bord weiß, wo der geheimnisvolle Schatz versteckt ist. Als die gierigen Piraten das mitbekommen, versuchen sie mit allen Mitteln, dem Papagei das Geheimnis zu entlocken. Doch der verbündet sich mit der Küchenhilfe Koa. Die stammt von der Insel Tongawonga, genau von der Insel, auf der der Schatz versteckt sein soll. Gemeinsam gelingt es ihnen, die Piraten hinters Licht zu führen. Und am Ende sind Piraten und Publikum gleichermaßen überrascht, was ihnen der tote Kapitän als Schatz hinterlassen hat.

Viele Facetten dargestellt

Mal raubeinig und mit ordentlicher Piratenrauferei, mal gefühlvoll, das Musical „Der Schatz des Käpt‘n Krauskopf“ hatte viele Emotionen, die die Darsteller forderten und die diese gekonnt umsetzten. Vor allem Zoe Christmann ging in ihrer Rolle als grimmig dreinschauender und zu allem Bösen entschlossener Pirat Bruto auf, die mit den Piraten Schlonzo (Eva Pricking) und Pirat Schlaukopf (Helena Reimer) zu allem bereit schienen.

Den krächzenden Papagei Buntschopf spielte Lasse Bliestle, die unauffällige und dennoch listige Küchenhilfe Koa spielte Leonie Trubarac.

Das Stück spielte auf zwei Ebenen. Kulissenbauer Jörg Westermann, der auch als kurzzeitig aus dem ewigen Meer zurückgekehrter Käpt‘n Krauskopf einen Kurzaufritt hatte, zauberte den Querschnitt eines Schiffes auf die Theaterbühne. Auf dessen Deck sang der Chor, während die Spiel- und Gesangsszenen der Solisten im Schiffsbauch spielten.

An drei Abenden stach das Piratenschiff in die Südsee und hatte dabei jedes Mal ein am Ende restlos begeistertes Theaterpublikum an Bord, das die schauspielerischen Leistungen aller Darsteller mit tosendem Applaus feierte.