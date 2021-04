von SK

Einen Einbruch in ein Firmengebäude verübt haben Unbekannte in der Nacht auf Mittwoch in der Feldbergstraße.

Unbekannte Täter schnitten laut Polizei ein Loch in die Blechfassade einer Produktionshalle und verschafften sich so Zugang. Sie stahlen rund 150 Kilogramm Messingstecker im Gesamtwert von mehreren tausend Euro.

Personen, die Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier St. Georgen, erreichbar unter der Telefonnummer 07724/949500, zu melden.