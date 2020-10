von Cornelia Putschbach

Von einem „verrückten Jahr für die Forstwirtschaft“ berichteten Forstamtsleiter Frieder Dinkelaker und Revierleiter Thomas Leser jetzt dem Gemeinderat von St. Georgen. Auf Verwaltungsebene bereitete die Forstneuorganisation Mehraufwand, im Wald hinterließen die Stürme Bianca und Sabine sowie der Käferbefall ihre Schäden. Und die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie sind auch schon in den Kassen zu spüren.

Noch 55 000 Festmeter in Nassholzlagern

170 000 Festmeter Sturmholz galt es in allen durch das Forstamt betreuten Betrieben im Landkreis zu verarbeiten, machte Frieder Dinkelaker die Folgen der Februarstürme deutlich. Alles Sturmholz sei allerdings bereits vermarktet oder den Kunden angedient. 55 000 Festmeter liegen noch in einem der neun Nasslager des Landkreises. Das Holz aus St. Georgen – restliche 1463 Festmeter – liegt in Schönenbach.

Käferbefall „nicht so brutal wie befürchtet“

Es sei wichtig gewesen, das Sturmholz möglichst schnell aus dem Wald zu bekommen, erklärt der Fachmann. Damit wolle man dem Befall durch Borkenkäfer vorbeugen. Diese lieben trockenes Holz. Die Aufbewahrung in Nasslagern ist ein bewährtes Gegenmittel. Vor allem im Villinger Norden, zu dem Frieder Dinkelaker auch St. Georgen zählt, hätte der Befall aber durchaus schlimmer kommen können. „Der Käfer ist lästig, aber der Befall ist nicht so brutal wie befürchtet“, zeigt er sich erleichtert.

Zurückhaltung beim Frischholzeinschlag

Während der kommenden Wintermonate werde man nun vom Käfer befallene Fichten aus dem Wald holen und im Nasslager auslagern. Beim Frischholzeinschlag werde man sich zurückhalten. Vom Land bereitgestellte Fördermittel gelte es zu beantragen.

So soll die Aufforstung laufen Im Rahmen der Aufforstung sollen 3000 Eichen und 1000 Atlaszedern gesetzt werden. Außerdem beteiligt sich der Forst wieder an der Aktion „1000 Bäume für 1000 Kommunen“ des Gemeindetages Baden-Württemberg. Je 200 Wildkirschen, -äpfel und -birnen sowie weitere 400 Eichen werden dabei angepflanzt, um Erfahrungen mit deren Widerstandsfähigkeit gegen Trockenheit zu sammeln.

Weitere Zahlen für St. Georgen hatte dann Thomas Leser parat. Im vergangenen Jahr wurde im St. Georgener Forst der im Haushaltsplan vorgesehene Holzeinschlag mit 4910 Festmetern auf tatsächliche 3193 Festmeter reduziert.

Preise sind im Keller

Aufgrund der Trockenheit gab es durch den Holzüberschuss Absatzprobleme; der Holzpreis ist erheblich gesunken. Einnahmen von rund 165 000 Euro standen Ausgaben von rund 125 000 Euro gegenüber. Die Holzpreise hätten über das Jahr 2019 erheblich nachgelassen, berichtete Thomas Leser. Waren im Januar noch 93 Euro für den sogenannten Normalstamm zu erzielen, seien das im Juni noch 77,50 Euro und im Dezember sogar nur noch 72 Euro gewesen.

Zumindest eine schwarze Null?

Im laufenden Jahr liegt der Einschlag mit 6300 Festmetern sturm- und käferbedingt knapp 1500 Festmeter höher als vorgesehen. Der zu erzielende Durchschnittspreis pro Festmeter liege noch bei 49 Euro, führt Thomas Leser aus. Ein Gewinn sei damit für St. Georgen aus der Waldwirtschaft nicht mehr zu erzielen. „Ich werde versuchen, eine schwarze Null hinzubekommen, kann aber nichts versprechen“, macht der Revierleiter dem Gemeinderat deutlich.

Für das kommende Jahr plant St. Georgen mit einem Einschlag von rund 4900 Festmetern, also mit einem Hiebschlag im normalen Rahmen.

Auch 2021 droht ein Defizit

Eine Ausgabendeckung wird im kommenden Jahr wohl nicht zu erreichen sein, befürchten Forstrevier und Kommunalverwaltung. Rund 203 000 Euro Einnahmen werden voraussichtlich 256 000 Euro Ausgaben entgegenstehen. Ganz erheblich wird dieses Ergebnis von den zu erzielenden Holzpreisen beeinflusst. Momentan sei es durch den auf dem Markt vorhandenen Holzüberschuss schwierig zu sagen, welche Verkaufspreise erzielt werden können, räumt Thomas Leser ein.

Großes Lob vom Bürgermeister

Trotz dieser Zahlen wolle er Forstamtsleiter Frieder Dinkelaker und Revierleiter Thomas Leser ein großes Lob und Dank für ihre hervorragende Arbeit aussprechen, betonte Bürgermeister Michael Rieger abschließend. „Wir wissen unseren Wald bei ihnen in guten Händen“, gab er den beiden Fachleuten mit auf den Weg.