Mit einer Aktion machte der Sozialverband VdK auf den Notstand im Bereich der häuslichen Pflege aufmerksam.

20 Aufstellschilder mit kernigen Aussagen zum Thema Pflege, die weitläufig auf dem Platz vor dem Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) aufgestellt waren, zogen die Blicke auf sich. „Jedes Schild steht für zehn Personen, die heute nicht anwesend sein können, weil sie jemand anderen pflegen“, erklärten VdK-Ortsvereinsvorsitzender Roland Weisser und Kreisverbandsvorsitzender Manfred Brendel.

Viele Probleme in der Arbeitswelt

Konkret machten sie auf die finanziellen Auswirkungen aufmerksam, wenn Angehörige viel Zeit für die häusliche Pflege aufwenden. „Wenn jemand dadurch seine Arbeitszeit reduzieren muss, bedeutet das weniger Einkommen, was bedeutet, dass weniger Rentenpunkte angesammelt werden, was wiederum zu einer geringeren Altersrente führt“, erklärte Roland Weisser den Teufelskreis.

Noch schlimmer sei es, wenn jemand aufgrund des intensiven Betreuungsaufwandes sein Arbeitsverhältnis vorübergehend komplett aussetzt. „Wenn derjenige dann später wieder zu seinem Arbeitgeber zurück kehrt, kann es sein, dass er an anderer Stelle eingesetzt wird“, macht Brendel auf ein weiteres Problem aufmerksam. Der VdK fordert hier von der Politik einen finanziellen Ausgleich.

So hilft der VdK Der VdK-Ortsverein St. Georgen hat 210 Mitglieder. „Tendenz steigend“, wie Roland Weisser betont. Der Sozialverband unterstützt seine Mitglieder bei Problemen im sozialen Bereich, steht beratend zur Seite und zeigt Wege auf, wie Personen im Bedarfsfall an Unterstützung kommen. Auch haben Mitglieder bei Bedarf Anspruch auf anwaltliche Beratung im Sozialrecht. Jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat bietet der VdK eine Sprechstunde im Rathaus an. Telefonische Voranmeldung unter 0151/61496537 oder unter 07721/57375.

Mit ihrer Aktion wollten der Orts- und der Kreisverbandsvorsitzende neben diesen auch auf andere Probleme hinweisen. „Wenn ein pflegender Angehöriger selbst erkrankt oder auch mal Urlaub benötigt, weil man nicht sieben Tage die Woche rund um die Uhr jemanden versorgen kann, dann wird es schwierig, Pflegekräfte zu finden“, sagen Weisser und Brendel stimmt ihm bei dieser Aussage zu.

Für ambulante Dienste schwierig

Pflegeheime und mobile Pflegedienste seien überlasten. Vor allem im Bereich der Kurzzeit- oder so genannten Verhinderungspflege sei es sehr schwer, kurzfristig eine pflegerische Betreuung für die häusliche Pflege zu bekommen.

Nicole Wirich, Inhaberin von Nicoles Pflegedienst in St. Georgen, konkretisiert diese Aussage. „Es ist nicht so, dass Pflegedienste unbedingt überlastet sind, sondern es geht um die Zeit.“ Wenn pflegende Angehörige eine Auszeit machen, brauchen sie eine Betreuung für stunden-, tage- oder wochenweise intensive Betreuung des Patienten. „Und das kann kaum ein Pflegedienst leisten, einen Mitarbeiter für mehrere Stunden oder Tage abzustellen, der sich nur um eine Person kümmert.“

Nicole und Ilja Wirich, hier kurz nach der Eröffnung im September 2020. | Bild: Sprich, Roland

Für pflegende Angehörige, die nur teilweise pflegerische Maßnahmen wie Körperpflege morgens, abends ins Bett bringen, Kompressionsstrümpfe anziehen oder Wundversorgung von einem Pflegedienst machen lassen und den Rest selbst übernehmen, habe der Pflegedienst „auf jeden Fall ausreichend Kapazitäten in einem kurzen zeitlichen Rahmen von 30 bis 45 Minuten“.

Auch Andy Hänel vom Pflegedienst Schneiderhan bestätigt, dass es im Bereich der stationären Kurzzeitpflege durchaus zu Problemen kommen könne. „Im ambulanten Bereich mussten wir bislang noch niemanden ablehnen.“

So bestätigt das auch Elisabeth Weißer, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit bei der Evangelischen Altenhilfe, die neben den beiden Einrichtungen Lorenzhaus und Elisabethhaus auch ambulante Pflege anbietet. „Der Zeitaufwand kann von den Mitarbeitern der ambulanten Pflege so nicht geleistet werden.“

Hier könnte eventuell Angebote der Nachbarschaftshilfe die Lücke füllen. Weißer verweist auf das „Innovationsprogramm Pflege“ des Sozialministeriums Baden-Württemberg. Hier soll gezielt die Stärkung von Kurzzeitpflegeplätzen und Arrangements der Verhinderungspflege sowie Tages- und Nachtpflegeangeboten gefördert werden.

Ein erster Erfolg direkt vor Ort

Das könnte ein Weg in die Richtung sein, die der VdK mit seiner Aktion erreichen wollte, nämlich „einerseits Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit für das sensible Thema erreichen und die Politik auffordern, sich diesem ernsten Thema zu widmen“, so VdK-Ortsvorsitzender Roland Weisser.

Einen Erfolg hat die Gruppe bereits am Samstag erreicht. Wie Weisser sagt, kamen die VdK-Vertreter mit Passanten ins Gespräch, die sich für den Bereich Nachbarschaftshilfe interessierten. „Und wir haben sogar einige neue Mitglieder gewonnen.“