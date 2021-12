Die Sanierung ist bereits in Planung, einen genauen Zeitplan gibt es aber noch nicht, wie Pfarrer Harald Dörflinger erzählt. Vier Vorschläge stehen aktuell zur Diskussionen in den Kirchengremien. Der Rechtsstreit um den Kirchturm geht unterdessen weiter.

Ein großes Loch klafft hoch oben am Turm der katholischen Kirche an der Fassade, seit Sturm Ignatz Ende Oktober durch St. Georgen gefegt ist. Der Schaden ist offensichtlich, deutlich sichtbar für jeden, der in der Bergstadt für einen kurzen Blick