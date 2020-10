Drei Freundeskreise haben sich zum Ziel gesetzt, die Jugendmusikschule zu unterstützen. Das sind die „Freunde der Jugendmusikschule St. Georgen-Furtwangen“, der „Freundeskreis der Jugendmusikschule Furtwangen“ und „Proludium“ in Königsfeld. Sie helfen normalerweise bei größeren Anschaffungen, jetzt haben sie, so schreibt die Jugendmusikschule in einer Mitteilung, ein kleines Willkommensgeschenk für die organisiert, die sich neu zum Instrumentalunterricht anmelden – eine Tasche mit dem Logo der Musikschule.

Schon länger habe man die Idee gehabt, Musikschüler mit Taschen auszustatten, in denen sie dann auch bequem und sicher ihre Noten transportieren können. Als nun die drei Freundeskreise der Jugendmusikschule zusagten, die Kosten für die Anschaffung der Taschen zu übernehmen, stand der Umsetzung dieses Vorhabens nichts mehr im Wege.

Finanzielle Unterstützung leisten die Freundeskreise normalerweise bei größeren Anschaffungen. So haben die „Freunde der Jugendmusikschule“ beispielsweise vor Kurzem eine Bassgitarre und zwei Klavierhocker erworben und vor einiger Zeit gemeinsam mit dem Furtwanger Freundeskreis ein Marimbaphon angeschafft. Auch Notenlizenzen für ein Kindermusical wurden schon finanziert. „proludium“ unterstützt gezielt Königsfelder Schüler, wenn der Gemeindezuschuss nicht ausreicht oder ein Kind aus einer Familie mit geringem Einkommen stammt. Zudem unterstützt der Förderverein auch eine Streicherklasse an der Königsfelder Grundschule sowie die Finanzierung von Leihinstrumenten.

Alle drei Freundeskreise sind außerdem bei Veranstaltungen der Jugendmusikschule als ehrenamtliche Helfer im Einsatz, organisieren zum Beispiel Preisträgerkonzerte oder betreuen die jungen Musiker. Die neue Tasche kann man auch kaufen, wenn man beispielsweise schon länger an der Musikschule Unterricht hat, sie ist für drei Euro erhältlich. Weitere Informationen sowie Beitrittsformulare zu den Freundeskreisen sind auf der Homepage der Jugendmusikschule unter www.jugendmusikschulen.de zu erhalten.