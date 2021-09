St. Georgen vor 1 Stunde

Ein holpriger Start: In der neuen Post-Annahmestelle streikt die Telefonleitung

Die Kunden mussten deshalb am Montag zeitweise doch noch in die alte Filiale am Marktplatz gehen – die jetzt aber endgültig geschlossen ist. Im Laufe dieser Woche soll es am neuen Standort in der Gerwigstraße reibungslos funktionieren.