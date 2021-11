Eigentlich wäre es ein Anlass für eine große Feier gewesen. Doch an eine Veranstaltung mit zahlreichen Gästen ist derzeit kaum zu denken. Und so musste im kleineren Rahmen gewürdigt werden, was die Bürgerstiftung St. Georgen in den zehn Jahren ihres Bestehens bereits geleistet hat.

240 Gründungsstifter bringen Kapital ein

Im November 2011, in diesem Monat wurde die Gründungsurkunde ausgestellt, hat alles begonnen. Mit einem Gründungskapital von 235.730 Euro konnte die neue Bürgerstiftung ihre Arbeit aufnehmen. Insgesamt 240 Gründungsstifter hatten sich dafür eingesetzt, den Mindestbetrag von 200.000 Euro zusammenzutragen. Denn genau diese Summe war für eine Stiftung nötig.

Aktion der SÜDKURIER-Lokalredaktion Zu den Gründungsstiftern der Bürgerstiftung gehörte auch die SÜDKURIER-Lokalredaktion St. Georgen. Die Mitarbeiter der Redaktion hatten 2011 in mehreren Einsätzen ihre Arbeitskraft zur Verfügung gestellt, unter anderem Gartenarbeit verrichtet und Fenster geputzt – und das erarbeitete Geld in die Stiftung eingebracht. Heraus kam eine Summe von über 500 Euro, die damals an Bürgermeister Michael Rieger übergeben werden konnte.

Mit dem Stiftungskapital, das über die Jahre auf 386.346 Euro angewachsen ist, wurden mittlerweile rund 70 Projekte realisiert. Unter anderem eine Beteiligung am Filmprojekt „Funkenflug“, Bänke und Spielgeräte am Klosterweiher oder eine Bike-Service Station am Klosterweiher. Sie ist das neueste realisierte Projekt und steht erst seit Kurzem am Bootssteg.

Jubiläums-Broschüre Zum Zehnjährigen hat die Bürgerstiftung eine Broschüre aufgelegt, die im Rathaus, Einzelhandelsgeschäften und Banken ausliegt.

Nur einige der Projekte, die zeigen, was in den zehn Jahren seit Gründung alles passiert ist. „Ich bin sehr froh, dass wir die Bürgerstiftung in St. Georgen haben“, sagt Bürgermeister Michael Rieger, der Schirmherr der Stiftung ist.

Erwin Müller (links), Vorstandsvorsitzender der Bürgerstiftung, und Karl-Heinz Schuhenn vom städtischen Bauhof, der den Radservice-Punkt aufgestellt hat. Das kleine Laufrad dient als Anschauungsobjekt. | Bild: Ganter, Patrick

Bernd Karsten Rieger, einer der damaligen Initiatoren und heutiges Stiftungsratsmitglied sagt, dass die Bürgerstiftung auf fruchtbaren Boden gefallen sei. Sie habe nur dann eine Chance zu bestehen, wenn sie von bürgerschaftlichem Engagement getragen ist. Und genau das, das Gemeinsame, sei durch Corona noch wichtiger geworden.

Selbst die Projekte stocken coronabedingt

Und das sei gelungen, wie Vorstand Erwin Müller sagt. Die Bürgerstiftung habe sich bewährt und gezeigt, dass sie für St. Georgen „eine gute Sache“ sei. Gleichwohl zeigt Müller aber auch auf, in welch schwieriges Jahr das Jubiläum fällt. Nicht nur, weil ein großes Fest unmöglich war. Sondern auch, weil selbst die Projekte schwierig umzusetzen waren.

Ein Beispiel: Der jetzt installierte Radservice-Punkt am Klosterweiher war schon längst bestellt und hätte möglicherweise schon im Sommer im Einsatz sein können. Gedauert hat die Lieferung aber sehr lange, bis in den November, weil Teile aus den USA coronabedingt nur schlecht lieferbar waren.

Hoffen auf Anregungen der Bürger

Glücklicherweise noch kein Problem sei die allgemeine Zinslage. Wichtig für die Stiftung, denn nur diese, zusammen mit den Spenden, dürfen verwendet werden. Das Stiftungskapital nicht. „Wir haben bei unseren Geldanlagen sehr langfristige Verträge“, so Müller. Das angelegte Kapital werfe also noch Erträge ab. Ein Thema, das die Bürgerstiftung auf lange Sicht, wenn die Zinsen nicht steigen, beschäftigen könnte.

Noch aber sei ausreichend Geld da. Und genau deshalb, wie Ute Scholz, Stiftungsratsvorsitzende, betont, freue man sich auch über Anregungen der Bürger. Man könne die Verantwortlichen der Bürgerstiftung dafür direkt ansprechen – oder auch das Formular auf der Internetseite ausfüllen. Weitere Spenden und Zuwendungen, das gilt nicht nur für das Jubiläumsjahr, seien aber selbstverständlich ebenfalls gern gesehen.