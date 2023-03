Fabian Ringwald wurde am 1. März zum Geschäftsführer der EGT Gebäudetechnik GmbH berufen. Der Gebäudeausrüster mit Standort in St. Georgen erweitert damit seine Geschäftsleitung.

Ringwald leitet das Unternehmen in Zukunft gemeinsam mit dem bisherigen Geschäftsführer Benjamin Schwab und bleibt gleichzeitig Geschäftsführer der EGT Energy Solutions GmbH. Der neue Geschäftsführer kommt aus den eigenen Reihen. Fabian Ringwald hat bereits 2013 sein BA-Studium BWL-Technical Management bei der EGT Gebäudetechnik GmbH absolviert und war dort im Anschluss als Assistent der Geschäftsleitung mit dem Aufbau des neuen Bereiches „Photovoltaik“ betraut. In einer Zeit mit neuen Erfahrungen und Herausforderungen außerhalb der EGT Gruppe hat er schnellstens den Aufstieg bis zum Head of Marketing & Produktmanagement geschafft.

Die Position des Geschäftsführers der neuen EGT Energy Solutions GmbH brachte ihn 2020 zurück zur EGT nach St. Georgen.

„Wir schätzen uns glücklich, für diese wichtige Position einen Insider und Experten bei uns zu haben, der bereits mit allen Abläufen vertraut ist, Erfahrungen in verschiedensten Bereichen der Branche und der Unternehmensführung sammeln konnte und sich absolut bewährt hat. Ein weiterer wichtiger Schritt, um uns für die Zukunft gut aufzustellen“, erklärt Jens Buchholz, Vorstand der EGT AG.