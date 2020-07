Der St. Georgener Ventilatoren- und Motorenhersteller ebm-papst kann die Kurzarbeit vorerst beenden. Zumindest für August werde sie für die gesamte Belegschaft des Standortes St. Georgen, zu dem organisatorisch auch je ein Werk in Lauf an der Pegnitz sowie eines in Herbolzheim gehören, ausgesetzt. Ein positives Signal, doch zugleich auch nur eine Momentaufnahme.

Aktuell stabile Lage

Das Aussetzen der Kurzarbeit sei möglich, so sagt Hauke Hannig, Pressesprecher des Unternehmens, auf eine SÜDKURIER-Anfrage, weil die wirtschaftliche Situation momentan stabil sei. Zudem sei auch die anstehende Urlaubszeit ein Grund dafür. Hintergrund ist unter anderem, dass die Angestellten, die sich im Urlaub befinden, laut den gesetzlichen Vorgaben ohnehin weiter ihr volles Gehalt ausgezahlt bekommen.

Situation bleibt dynamisch

„Wir bewerten die Lage natürlich kontinuierlich neu und entscheiden monatlich, in wie weit das Instrument der Kurzarbeit benötigt wird“, so sagt der ebm-papst-Pressesprecher weiter. Das Unternehmen hatte als erstes großes Unternehmen in der Bergstadt aufgrund der Corona-Krise Kurzarbeit beantragt.

Die Beschäftigten, rund 500 Mitarbeiter sind in St. Georgen betroffen, befinden sich schon seit März in Kurzarbeit. Betroffen war vor allem die Verwaltung, die zu 100 Prozent in Kurzarbeit geschickt wurde.

Lieferketten intakt

Eines der großen Probleme, das nicht nur den Ventilatorenhersteller während der Corona-Pandemie plagte, war, dass die Lieferketten zu großen Teilen nicht mehr zuverlässig funktionierten. Unter anderem Grenzschließungen hatten hierbei große Auswirkungen. Doch auch bei dieser Thematik gibt es, so erklärt Hauke Hannig, derzeit so wie keine Schwierigkeiten mehr. „Die Lieferketten sind bereits seit mehreren Wochen äußerst stabil“, so ergänzt der Pressesprecher.