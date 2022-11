Die ebm-papst-Gruppe

Die ebm-papst Gruppe, Unternehmen mit Hauptsitz in Mulfingen, Baden-Württemberg, ist nach eigenen Angaben weltweit führender Hersteller von Ventilatoren und Antrieben. Im Geschäftsjahr 2021/22 erzielte ebm-papst einen Umsatz von 2,288 Milliarden Euro und beschäftigt knapp 15.000 Mitarbeitende an 27 Produktionsstätten sowie 52 Vertriebsstandorten weltweit. Das Tochterunternehmen ebm-papst St. Georgen erwirtschaftete im genannten Geschäftsjahr einen Umsatz von 504 Millionen Euro und beschäftigte 1579 Mitarbeiter. Zuletzt aber baute ebm-papst hier Arbeitsplätze ab . 50 im Werk in Herbolzheim, das zu ebm-papst St. Georgen gehört, und 20 in St. Georgen selbst.