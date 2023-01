Schön sieht er aus – noch. Denn die meisten Weihnachtsbäume müssen rund um den Dreikönigstag raus dem heimischen Wohnzimmer. Vielfach stellt sich die Frage: Wohin jetzt mit dem zwischenzeitlich nadelnden Bäumchen?

Zwei Optionen fürs Bäumchen

In St. Georgen gibt es zwei Anlaufstellen. Doch für beide muss der Baum nochmal ins Auto oder auf den Anhänger, wenn man nicht gerade neben der Abladestelle wohnt.

Das Jugendrotkreuz sammelt die Bäume am Samstag, 7. Januar, am DRK-Heim in der Spittelbergstraße 7 und am Ökumenischen Zentrum auf der Seebauernhöhe.

Zudem kommt das Recyclingzentrum im Bruderhausweg infrage. Die Öffnungszeiten dort sind jeden Mittwoch von 14 bis 18 Uhr und jeden Samstag von 9 bis 14 Uhr.