Doch kein Blitzer für Brigach: Der Kampf gegen die Raser auf der Ortsdurchfahrt geht weiter

Nicht zufrieden mit dem Ergebnis einer Verkehrsschau im vergangenen Sommer sind die Mitglieder des Brigacher Ortschaftsrates. Damals sei von Seiten der zuständigen Kreisbehörde, dem Straßenverkehrsamt, eine stationäre Blitzanlage an der Ortsdurchfahrt von Brigach praktisch zugesichert worden. Was dem Mitarbeiter, der zu dem Zeitpunkt neu in dieser Position war, allerdings nicht bekannt war, war ein Kreistagsbeschluss, wonach das Landratsamt keine neuen stationären Blitzer mehr aufstellen wolle. Stattdessen sollen verstärkt mobile Geschwindigkeitsmessanlagen zum Einsatz kommen.