Die Klassenzimmer im Bildungszentrum St. Georgen werden technisch aufgerüstet und jetzt mit digitalen Tafeln ausgestattet. Der Gemeinderat hatte jüngst die Beschaffung dieser Ausrüstung beschlossen. Bemerkenswert dabei: Bei der europaweiten Ausschreibung kam ein St. Georgener Unternehmen zum Zuge.

Corona habe deutschlandweit den Nachholbedarf an digitalen Unterrichtsmitteln deutlich gemacht, sagte Bürgermeister Michael Rieger in der Gemeinderatssitzung. In den städtischen Haushalt wurden deshalb für das laufende Jahr 585.000 Euro für die Ausstattung des Bildungszentrums, also Realschule und Thomas-Strittmatter-Gymnasium, mit digitalen Tafeln bereitgestellt. Die Landesregierung stellt aus dem Digitalpakt Schule eine Förderung in Höhe von 309.440 Euro zur Verfügung. Davon entfallen 225.700 Euro auf die digitalen Tafeln. Verwaltung und Gemeinderat sind der Auffassung, dass alle Klassenzimmer im Bildungszentrum mit digitalen Tafeln auszustatten sind. Damit sollen Schülern und Lehrern moderne Unterrichtsformen ermöglicht werden.

Von 19 interessierten Unternehmen haben letztlich nur zwei ein Angebot abgegeben, wobei eines der Angebote aufgrund fehlender Unterlagen nicht gewertet werden konnte. Somit blieb am Ende nur das Angebot der Firma Cosus Computersysteme und Software GmbH aus St. Georgen übrig.

Dass die digitalen Tafeln einen deutlichen Mehrwert bei der Unterrichtsgestaltung bieten, darauf verwies Giovanni Costantino, Leiter der zentralen Dienste im Rathaus. Das bestätigten auch die Gemeinderäte Jörg Zimmermann (Freie Wähler) und Guido Santalucia (SPD), beides Pädagogen am Thomas-Strittmatter-Gymnasium und daher Experten in der Sache.

Für Lehrer beherrschbar

Sie konnten auch mit den Bedenken anderer Ratskollegen aufräumen, wonach eventuell nicht jede Lehrkraft mit der neuen Technik vertraut sei. „Jeder, der ein Smartphone mit Android-Software bedienen kann, kann auch die Tafel bedienen“, machte Santalucia deutlich. Zudem beinhalte das Angebot der Firma Cosus auch entsprechende Schulungen für die Lehrkräfte sowie einen fünfjährigen Wartungsvertrag für die Geräte.

Jochen Bäsch (FDP) äußerte sich positiv darüber, dass eine St. Georgener Firma den Zuschlag bekommen hat. Aufgrund fehlender Mitbewerberangebote regte Hansjörg Staiger (SPD) an, ein Vergleichsangebot einzuholen, um die Kosten realistisch einschätzen zu können. Kirsten Heinzmann (Grüne Liste) wollte wissen, wann auch die anderen Schulen mit der neuen Technik ausgestattet werden. Seitens der Gemeindeverwaltung war zu hören, dass die Umsetzung an der Werkrealschule an der Robert-Gerwig-Schule im kommenden Jahr geplant sei. Aufgrund der Kosten und geringerer Fördermittel müsse der Gemeinderat aber noch über den Umfang der Beschaffung beraten.