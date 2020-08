Das äußerst seltene Ehejubiläum der Eisernen Hochzeit feiern am Mittwoch Heinz und Ilse Kitiratschky. Vor genau 65 Jahren gab sich das Paar das Jawort.

Von der Ostsee in den Schwarzwald

Es war die Neugier, die Ilse als junge Frau in den Schwarzwald trieb. „Wir haben in der Schule gelernt, dass Brigach und Breg die Donau zuweg bringen und dass die Brigach im Keller eines Bauernhauses entspringt. Das wollte ich unbedingt mit eigenen Augen sehen“, sagt Ilse, die 1933 in Lemkendorf auf der Ostseeinsel Fehmarn geboren ist.

St. Georgen Wieder ein Geschenk, wieder große Freude: Viel Mitgefühl mit alleinerziehender Mutter nach SÜDKURIER-Artikel Das könnte Sie auch interessieren

Bis sie sich mit eigenen Augen von dieser Kuriosität überzeugen konnte, sollte es aber noch einige Jahre dauern. Im Alter von acht Jahren trennten sich die Eltern und ihre Mutter zog mit Ilse zuerst in den Kreis Plön, später nach Bielefeld. Mit 18 Jahren kam Ilse aus besagten Gründen in den Schwarzwald. Dort arbeitete sie im Gasthaus „Hils“.

Anfangs kein Wort verstanden

„Ich habe damals kein Wort verstanden, was die Leute gesagt haben. Und die haben mich nicht verstanden, die hatten noch nie mit jemandem aus Norddeutschland geredet“, erinnert sich Ilse, die bis heute den norddeutschen Dialekt pflegt.

Kennengelernt beim Kegeln

In dem Wirtshaus hat sie dann ihren Heinz beim Kegeln kennengelernt. Heinz Kitiratschky ist 1930 in St. Georgen geboren. Nach dem Besuch der Volksschule machte er eine Lehre als Werkzeugschlosser bei der Firma Heinemann. Und blieb dort sei gesamtes Arbeitsleben lang. „Von 1944 bis zum bitteren Ende 1994“, resümiert er das Ende des Unternehmens.

Die „freche Art“ kam gut an

Auf Ilse ist Heinz aufmerksam geworden, weil „mir ihre freche Art gefallen hat. Ich schätze es, wenn Menschen die Wahrheit sagen“, sagt der Jubilar. Nach „vier Jahren Zankerei“, wie es Ilse liebevoll umschreibt, heirateten die beiden am 19. August 1955 standesamtlich. Die kirchliche Trauung fand einen Tag später statt.

Freiraum für viele Hobbys

Ein Geheimnis, um eine Ehe 65 Jahre glücklich und erfolgreich zu führen, hat das Jubelpaar nicht. Vielleicht lag es an der Aufgabenteilung. „Kiti„, wie er von den meisten St. Georgenern gerufen wird, war insgesamt 61 Jahre aktiver Musiker in der Stadtmusik und spielte 23 Jahre bei der Tanzmusikformation „Bergstadtmusikanten“. Seine anderen Hobbys, Motorrad fahren, Fahrrad fahren, wandern und Ski fahren, pflegte er mit seinen Freunden, während er die Erziehung der vier Kinder seiner Frau überließ.

Gefeiert wird das besondere Ehejubiläum am Donnerstag, wenn die ganze Familie einschließlich der acht Enkel und vier Urenkel zusammenkommt. „Und die Stadtmusik kommt auch vorbei“, freuen sich Ilse und Heinz Kitiraschky.