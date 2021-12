In St. Georgen und Königfeld reißen die Beschwerden über die Post-Zustellung nicht ab. Michael Rieger fordert das Unternehmen auf, sich der Angelegenheit dringend anzunehmen.

Seit Wochen häufen sich die Beschwerden über zu spät zugestellte Post-Sendungen in St. Georgen und Königsfeld. Jetzt hat sich Michael Rieger, St. Georgens Bürgermeister, eingeschaltet und an die Konzernzentrale der DHL-Gruppe in Berlin