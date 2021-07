von Cornelia Putschbach

Die Wasserqualität des Klosterweihers hat Bürgermeister Michael Rieger zur Chefsache erklärt. Täglich überwacht er die durch die neue Zirkulationsanlage übertragenen Werte. Demnach, so berichtete er jetzt am Rande der Sitzung des Technischen Ausschusses, sei bislang alles in Ordnung. Er hoffe wirklich, dass die Anlage ihren Zweck erfüllt.

Nach den Werten, die die Anlage übermittelt, war die Wassertemperatur des Klosterweihers in den vergangenen Tagen von 14 auf 19,5 Grad angestiegen, Durch den Regen kühlte sie erwartungsgemäß wieder leicht ab. Der Sauerstoffgehalt des Weihers sollte in 2,5 Metern Tiefe zumindest neun Milligramm pro Liter betragen. Aktuell liegt der Sauerstoffgehalt bei 15 bis 16,5 Milligramm. Morgens um 8 Uhr, so hat Michael Rieger beobachtet, lag der Wert nur bei elf Milligramm, nachmittags wieder bei 14 Milligramm. Im Hinblick darauf, dass die Pflanzen nachts Sauerstoff verbrauchen und tagsüber Sauerstoff produziert werde, zeige das, dass die Sauerstoffzehrung bereits wieder losgehe, erläuterte der Bürgermeister. Doch die Anlage tue bislang, was sie tun solle, denn der Sauerstoffgehalt liege ja aktuell am Grund über dem Mindestwert.

Der optische Eindruck des Wassers sei im Moment ebenfalls besser als er schon gewesen sei, berichtet Gemeinderat Peter Fichter. Die Sichttiefe sei besser als früher.

Künftig soll nun noch eine Anlage in der Brigach angebracht werden, so Michael Rieger. Das trage nochmals zur Verbesserung des Wassers bei. Außerdem sollen die Messwerte künftig auch aus dem Rathaus abrufbar sein. Bislang müsse er noch jeweils zeitaufwändig vor Ort Funkkontakt zur Anlage herstellen.

Mit einem Augenzwinkern berichtet Michael Rieger von einem zweiten Effekt seiner morgendlichen Anlagenkontrolle am Klosterweiher. Er sehe jetzt welche Hundehalter im Bereich des Klosterweihers mit oder ohne Tüte für die Hinterlassenschaften der Vierbeiner unterwegs seien. Das gebe auch so manches Mal interessante Erkenntnisse.