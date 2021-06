„Mit dem Gewerbegebiet Hagenmoos-Engele bieten wir ansässigen Unternehmen wie auch zuzugswilligen Betrieben nachhaltige Entwicklungsmöglichkeiten in bester Gesellschaft und herrlicher Umgebung.“

Viele Unternehmen haben die Vorzüge des Gewerbegebiets Hagenmoos-Engele bereits entdeckt und stehen Schlange, um dort eine Fläche zu bekommen. Die Stadt unternimmt hierfür aber auch einiges, damit sich die Unternehmen wohlfühlen. Was damals der Bau der Schwarzwaldbahn war, die den industriellen Fortschritt auf ein neues Level hob, ist heute die Digitalisierung. Ein leistungsstarker Internetanschluss ist heute ein Muss-Kriterium, um Unternehmen mit internationaler Ausstrahlung im Ort halten zu können. Dazu gehört die Bereitstellung einer optimalen Infrastruktur. St. Georgens Bürgermeister Michael Rieger erklärt, welche Bedeutung das Gewerbegebiet Hagenmoos-Engele hat. „St. Georgen ist Heimat für Spitzenunternehmen. Mit dem Gewerbegebiet Hagenmoos-Engele bieten wir ansässigen Unternehmen wie auch zuzugswilligen Betrieben nachhaltige Entwicklungsmöglichkeiten in bester Gesellschaft und herrlicher Umgebung. Der Glasfaseranschluss ins Gebäude, die künftige direkte Anbindung zur A 81 (Lückenschluss), der anvisierte Ringzughaltepunkt „Am Schoren“ sowie eine direkte Busanbindung zeigen, wie wichtig uns dieses sehr schön gelegene Gewerbegebiet ist. Mit dem Hagenmoos-Engele können wir einigen Unternehmen die Zukunftssicherung in St. Georgen ermöglichen.“ (pga)

Zu den jüngsten Firmen, die ihre Wirkungsstätte ganz oder zumindest teilweise ins Hagenmoos-Engele verlegt haben, gehört der Motoren- und Ventilatorenhersteller ebm-papst, der auf 15¦000 Quadratmetern eine der modernsten Fertigungsanlagen für Leiterplattenbestückung erstellt hat. Flächenmäßig nur etwa zehn Prozent so groß, in Sachen Tradition und Innovation, aber ebenfalls weit vorne mit dabei, ist die Firma Schlenker Werkzeugbau für Sonderspannwerkzeuge.

Heute sind dort mehr als ein Dutzend große und mittlere Gewerbe- und Handwerksbetriebe angesiedelt. Beinahe schon in regelmäßigen Abständen werden Richtfeste für Neu- und Erweiterungsbauten gefeiert und der Einzug eines neuen Unternehmens beklatscht.

Florierende Unternehmen sind der wirtschaftliche Motor einer Stadt. Und dieser Motor brummt in St. Georgen im Schwarzwald gewaltig. Einst eine Hochburg der Uhren- und später der Unterhaltungsindustrie, hat sich St. Georgen zu einem hochmodernen Wirtschaftsstandort weiterentwickelt. Unternehmen für Mess-, Regel-, Steuerungs- und Sensortechnik, Lüftungs-, Fein- und Elektrotechnik, Kunststoff- und metallverarbeitende Betriebe und Maschinenbau bilden heute das Portfolio. Um den florierenden und expandierenden Unternehmen ausreichend Fläche zur Verfügung stellen zu können, hat die Stadt St. Georgen 2005 das Gewerbegebiet Hagenmoos-Engele in Peterzell ausgewiesen. Seither entwickelt sich das Gewerbegebiet stetig weiter.

Murg – Ein Gewerbegebiet macht eine Stadt oder Gemeinde zukunftsfähig. Sie bieten heimischen Betrieben Platz und ermöglichen die Ansiedlung neuer Unternehmen vor Ort.

Das Gewerbegebiet in Murg ist vor 35 Jahren entstanden. Die Verwaltung legte damals als Standort die Fläche zwischen der Bahnlinie und dem Rhein fest. „Damals ist man noch davon ausgegangen, den Rhein schiffbar zu machen“, erklärt der Murger Bürgermeister Adrian Schmidle. Darum bestand auch in Murg die Möglichkeit, einen Schiffshafen zum Be- und entladen von Gütern einzurichten. Doch der Kraftwerksbau entlang des Hochrheins machte diese Pläne zunichte.

Das Gewerbegebiet hat bis heute Bestand und ist nach Aussage des Bürgermeisters „sehr wichtig für die Gemeinde“. Denn neben vielen kleinen Betrieben, sind auch große Unternehmen wie die Spedition Bäumle, Maryan Beachwear oder Möbel Brotz und Hospa, dort angesiedelt. Das garantiert die Einnahmen durch die Gewerbesteuer. Bedingt durch den Rhein auf der einen Seite und die Bahnlinie auf der anderen Seite, hat das Gewerbegebiet allerdings keine Möglichkeit mehr, weiter zu wachsen. Denn es gibt keine freien Flächen mehr, wo sich weiteres Gewerbe ansiedeln und das Wachstum gefördert werden könnte. Eine Möglichkeit, sich anzusiedeln, bietet sich momentan nur, wenn eine ansässige Firma ihren Standort verlässt.

Momentan arbeitet die Gemeinde an einer Lösung, den großen Unternehmen die Möglichkeit zur Umsiedlung zu bieten und so neue Flächen zu gewinnen. Diese Pläne stecken allerdings noch in den Kinderschuhen, wie Bürgermeister Schmidle erklärt.

Neben den großen Unternehmen bietet das Murger Gewerbegebiet einen abwechslungsreichen Firmenmix, der in Murg für Arbeitsplätze sorgt. Zwei Autowerkstätten, ein Saunabauer, ein Baustoffhandel und der Bauhof der Gemeinde ist dort untergebracht. Weiter gibt es ein Unternehmen für Veranstaltungstechnik, einen Kanuverleih sowie ein Landschaftsbauunternehmen.