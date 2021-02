St. Georgen vor 2 Stunden

Die Stadt muss Millionen in die Peterzeller Kläranlage stecken – los geht es mit einem neuen Blockheizkraftwerk für 390 000 Euro

In den kommenden zehn Jahren muss die Stadt rund 7,7 Millionen Euro in die Ertüchtigung der Kläranlage in Peterzell investieren. Andernfalls ist die Genehmigung in Gefahr. Als erste Maßnahme wird das Blockheizkraftwerk (BHKW) erneuert. Die Kosten hierfür betragen 390 000 Euro.