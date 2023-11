Die Klassenzimmer an den St. Georgener Schulen sollen mit speziellen Alarmeinrichtungen ausgestattet werden, um etwa bei einem Brandalarm oder im Falle einer Amok-Lage schnell Hilfe rufen zu können. Sind solche Einrichtungen notwendig? Und weshalb wird ausgerechnet die Peterzeller Grundschule als erste mit den Warnsystemen ausgestattet?

Jörg Westermann, geschäftsführender Schulleiter des St. Georgener Schulnetzwerks, bringt Licht in den Fragen-Dschungel und kann zunächst beruhigen. „Das Ganze ist rein präventiv und nicht als Reaktion auf einen Vorfall an einer der Schulen zu sehen“, sagt er. Während seines Berufslebens sei es nie vorgekommen, dass es einen Zwischenfall gegeben hätte, der solch eine Vorrichtung notwendig gemacht hätte.

Die St. Georgener Schulen sollen im Zuge von ohnehin anstehenden beziehungsweise derzeit ausgeführten Sanierungsmaßnahmen mit einer Wechselsprechanlage ausgestattet werden. „Damit können Lehrer im Bedarfsfall eine direkte Verbindung ins Schulsekretariat herstellen“, sagt Westermann. Somit entfällt beispielsweise, dass Lehrer einen Schüler oder eine Schülerin für einen Botengang ins Sekretariat schicken müssen. Westermann ist es wichtig, dass an allen Schulen und in allen Klassenzimmern das gleiche Alarmsystem installiert wird. „Das macht einerseits die Wartung einfacher. Außerdem kommt es immer mal vor, dass Kollegen in wechselnden Klassenzimmern unterrichten; da ist es gut, wenn überall die gleiche Technik installiert ist.“

Die Wechselsprechtaste könnte Lehrkräften auch Sicherheit bieten, wenn etwa bei einem Elterngespräch die Situation eskaliere und sich eine Lehrkraft bedroht fühle. Schulleiter Westermann will hier keine Eltern unter Generalverdacht stellen und betont daher, dass das während seiner langjährigen Berufszeit noch nie vorgekommen sei.

Neben einer Wechselsprechtaste wird in den Klassenzimmern auch eine Einrichtung für eine mögliche Gefährdungslage installiert werden. „Wird diese ‚Amoktaste‘ gedrückt, können unterschiedliche, vorab programmierte Ansagen abgespielt und von den Lehrern und im Rektorat entsprechende Maßnahmen getroffen werden“, sagt Westermann. Solche Maßnahmen können sein, dass die Schüler sich in den Klassenzimmern einschließen und sich an einem sicheren Ort innerhalb des Klassenzimmers weit weg von der Tür versammeln. Per Wechselsprechtaste wiederum könne Kontakt zum Sekretariat hergestellt werden. Eine direkte Aufschaltung zur Polizei soll mit dem Auslösen der Amoktaste allerdings nicht erfolgen. „Die Polizei würde über das Sekretariat alarmiert werden.“

Die Installation dieser Notfallalarmsysteme soll sukzessive für alle St. Georgener Schulen erfolgen. Dass ausgerechnet die kleinste der St. Georgener Schulen, die Grundschule Peterzell, als erste mit den Alarmknöpfen ausgerüstet wird, ist der Tatsache geschuldet, „dass dort einerseits ohnehin derzeit Modernisierungsarbeiten stattfinden, in derem Zuge die zusätzliche Elektro-Installation erfolgt“. Außerdem dürfe die Förderung nicht dadurch gefährdet werden, dass man bereits vor einer Förderzusage mit den Arbeiten beginnt. Aufgrund der zu geringen Investitionssumme gebe es für die Peterzeller Grundschule ohnehin keine Förderung. Für die Robert-Gerwig-Schule ist die Umsetzung im kommenden Jahr geplant. „Hier warten wir noch auf die Förderzusage“, so der Schulleiter. Das Bildungszentrum soll im Zuge einer in den kommenden Jahren anstehenden Generalsanierung mit der Technik ausgerüstet werden.