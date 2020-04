Wie erst jetzt bekannt wurde, haben zwei unbekannte Jugendliche im Zeitraum zwischen dem 7. April und dem 9. April in einer Tiefgarage in der Schwarzwaldstraße sowie am Tiefgarageneingang im Belchenweg die Wände mit schwarzer Farbe besprüht. Laut Polizeiangaben handelte es sich hierbei um die Schriftzüge „SWS„ und „JUP“. Ein Zeuge hatte am 9. April kurz nach Mitternacht zwei Jugendliche im Alter von 14 bis 15 Jahren im Bereich der Tiefgarage beobachtet, die eine Spraydose schüttelten.

Die zwei waren schlank, dunkel bekleidet und führten beide einen Rucksack mit. Beim Erkennen des Zeugen flüchteten die Jugendlichen mit zwei Mountainbikes. Personen, die Hinweise zu den verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier St. Georgen unter 07724/94950 in Verbindung zu setzen.