St. Georgen vor 4 Stunden Die alte Phono-Leidenschaft lodert trotz Corona weiter Reger Zulauf bei der Radio- und Phonobörse in St. Georgen: Rund 220 Besucher werden in der Stadthalle gezählt – und sie kommen zum Teil von weit her.

In Schüben kommen die Besucher der Radio- und Phonobörse in die Stadthalle in St. Georgen. | Bild: Werner Mueller