Die Stadthalle bekommt eine neue Lüftungsanlage. Sie wird erneuert, weil die alte Anlage mittlerweile seit Jahrzehnten nicht mehr funktioniert. Das Problem sei zwischenzeitlich sehr auffällig, vor allem, wenn sich viele Menschen in der Halle befinden. „Bei der Gemeinderatsverabschiedung im Juli 2019, aber auch bei verschiedenen anderen Veranstaltungen, war die Luft- und Wohlfühlqualität in der Stadthalle grenzwertig“, heißt es dazu in der Sitzungsvorlage des Gemeinderates.

Das zuständige Ingenieurbüro hat nun seine Pläne vorgestellt, um dieses Problem zu beheben. Das beinhaltet Maßnahmen an der Lüftung, der Elektroverteilung und der Heizungsanlage. Die neue Lüftungsanlage dürfte nicht mehr an die bestehende Elektrik angeschlossen werden, weil sie nicht mehr die nötige Norm erfüllt. Die Heizung muss versetzt werden, weil die neuen Lüftungsgeräte mehr Platz brauchen.

Die Stadt wird die Maßnahme rund 523 000 Euro kosten, der Betrag wird aber etwas geringer ausfallen, weil die Stadt vorsteuerabzugsberechtigt ist. Die Maßnahme ist zudem mit rund 89 000 Euro förderfähig.