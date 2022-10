Es sind Jahre vergangen, seit St. Georgen das Zentrum der Deutschen Phonoindustrie war. Inzwischen ist die Phonoindustrie bis auf wenige Hersteller aus der Bergstadt verschwunden.

St. Georgen kann sich deshalb glücklich schätzen, dass zwei Männer bereits nach dem Krieg begonnen haben, Phonogeräte zu sammeln. Und beide waren in der St. Georgener Phonoindustrie beschäftigt: Walter Grieshaber bei Dual und Gottlob Weißer bei Perpetuum Ebner, besser bekannt als PE.

Ein High-End-Plattenspieler mit vergoldeten Metallteilen. Das Gerät kostete 1986 4500 Mark. Zwischen 1986 bis 2002 wurden 5386 Stück produziert. | Bild: Werner Müller

Es sind etwas mehr als 50 Jahre her, dass Walter Grieshaber auf den damals jungen Foto-, Film- und Phonoclub zugegangen ist und über das Mitglied Siegfried Bertsch Kontakt aufgenommen hat. Im noch jungen Club waren genügend begeisterte Männer vorhanden, die sich dem Projekt angeschlossen haben.

Im Bild ein Edison Idelia Phonograph aus den USA, gebaut um 1910. | Bild: Werner Müller

Noch bevor im Juni 1972 das neu gebaute Rathaus eingeweiht wurde, waren Clubmitglieder seit Jahresbeginn im Rathaus und halfen beim Aufbau des ersten Phonomuseums im Rathaus-Untergeschoss, zu dem Grießhaber und Weißer ihre privaten Sammlungen zusammengeführt haben.

Rathauseinweihung und Museumseinweihung fanden gleichzeitig statt. So sagt Werner Müller: „Wir waren die ersten, die im neuen Rathaus gewerkelt haben.“ Inzwischen befindet sich die Sammlung im Besitz der Stadt und wird von Mitarbeitern des „Arbeitskreises Phonomuseum“ ehrenamtlich betreut.

Salon-Grammophone aus den 1920er Jahren sind wahre Schmuckstücke. | Bild: Werner Müller

Mit dem Umzug im Juli 2011 zog das Museum vom Rathaus ins ehemalige Kaufhaus „Brigau“ um. Dort fanden auch neue Exponate der Familie Dietz ihren Platz und einher ging die Umbenennung in „Deutsches Phonomuseum„.

Der St. Georgener Bürger Georg Papst, das Land Baden-Württemberg und die Stadt investierten große finanzielle Mittel. So konnte das Projekt unter der Mitwirkung des „Arbeitskreises Phonomuseum“ umgesetzt werden. Moderator Holger Christmann unterstützt als Nachfolger von Jürgen Weisser den Arbeitskreis.

Jubelwoche vom 3. bis 9. Dezember

Um das 50-jährige Bestehen des Phonomuseums zu feiern, lädt der Arbeitskreis in der Woche vom 3. bis 9. Dezember zur Jubiläumswoche ins „Deutsche Phonomuseum“ ein. Am Samstagabend, 3. Dezember, wird mit einer Tanzveranstaltung zu Schellackplatten-Klängen die Feierwoche eröffnet.

Mit Siegbert Hils und Roland Günter stehen bewährte Discjockeys parat. Wer dann noch im Outfit der 20er und 70er Jahre erscheint, wird mit einem Freigetränk belohnt. Und: „Bei allen Veranstaltungen gibt es Knabbereien“, ist von Julia Merkle, zuständig für Kultur, Veranstaltungen und Museen, zu erfahren. Beginn aller Abendveranstaltungen ist um 19 Uhr.

Die Wurlitzer-Musicbox von 1948 steht neben einer Elvis-Figur. | Bild: Werner Müller

Am Sonntag, 4. Dezember, stellt der Kunstverein Global Forest ab 14 Uhr eine Soundinstallation, ein Live-Guckloch aus dem Phonomuseum in Paris vor. Bis ins neue Jahr bleiben die Installationen stehen und können während der Öffnungszeiten bestaunt werden. Zu einem gemütlichen Kinoabend wird am Montagabend, 5. Dezember, eingeladen. Thematisch passend, wird der Film „Edison – ein Leben voller Licht“ gezeigt. Tagsüber ist das Museum geschlossen und wird zur Vorführung geöffnet.

Das spielbereite Modell des ersten Grammophons von Emil Berliner aus dem Jahr 1887, gebaut von Gottlob Weißer. | Bild: Werner Müller

Am 6. Dezember kommt der Nikolaus ins Deutsche Phonomuseum. Ab 14 Uhr startet der Kindernachmittag und ab 15 Uhr gibt es eine Kinderführung, mit anschließender Nikolausüberraschung. Dazu können die Kinder basteln, malen und rätseln. Am Mittwochabend, 7. Dezember, wird Siegbert Hils über das Thema „Wie kommt der Ton über die Nadel in die Rille – Die Geschichte der mechanischen Tonaufnahme“ referieren.

Am Donnerstagabend, 8. Dezember, hält Norbert Kotschenreuter zum Thema „Dual nach der Insolvenz“ einen Vortrag. Mit DJ Hank Strummer steigt die nächste Party im Deutschen Phonomuseum am Freitagabend, 9. Dezember. Es wird einige Raritäten auf die Ohren geben. Beat, Twist, Rock ‚n‘ Roll, untermalt mit etlichen Soul-Nummern.

Im Bild eine professionelle Platten-Schneidemaschine zum Schneiden der Lackfolie, dem ersten Glied der Schallplattenherstellung für 78 oder 33 Umdrehungen je Minute. | Bild: Werner Müller

Weiterhin geplant ist eine Plattenbörse am Samstag, 10. Dezember, von 11 Uhr bis 16 Uhr. Händler und Privatleute können Schallplatten verkaufen. Für alle Besucher beträgt der Eintritt drei Euro.

Dauerausstellung eingerichtet

Im oberen Stockwerk wird eine Dauerausstellung über die Entstehung des Deutschen Phonomuseums zu sehen sein. Bei den Abendveranstaltungen stehen Sitzplätze in begrenzter Anzahl zur Verfügung. Einlass 18.30 Uhr, Beginn jeweils, um 19 Uhr. Es wird um Anmeldung gebeten. Informationen sind unter (07724) 87320 zu erhalten. Die Öffnungszeit über die Woche ist von Mittwoch bis Sonntag von 11 Uhr bis 17 Uhr.