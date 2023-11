Der ehemalige Präsident des Badischen Turnerbundes (BTB) erhielt im Rahmen des Deutschen Turntags in Hanau die Walter-Kolb-Plakette und wurde zum Ehrenmitglied des Deutschen Turnerbundes (DTB) ernannt.

Unvergessliches geleistet

Im hessischen Hanau wurden im Rahmen des Deutschen Turntags die Weichen für die Zukunft gestellt. Trotz Blick nach vorne würdigte der Deutsche Turner-Bund diejenigen, die in der Vergangenheit Unvergessliches für das Turnen in Deutschland geleistet haben. Zu den glücklichen Geehrten gehörte auch BTB-Ehrenpräsident Gerhard Mengesdorf.

Erste Ehrung schon am Vorabend

Bereits im Rahmen des Hanauer Abends am Vorabend zum Deutschen Turntag erhielt Gerhard Mengesdorf unter Standing Ovations die Walter-Kolb-Plakette. Die Walter-Kolb-Plakette kann an Personen verliehen werden, die langjährig ehrenamtlich im überfachlichen Bereich tätig sind oder waren und sich dabei um die Förderung des Deutschen Turnens außergewöhnliche Verdienste erworben haben.

DTB-Präsident Alfons Hölzl (von links), Silvio Kroll, Gerhard Mengesdorf, und Christian Frenzel bei der Ehrung in Hanau. | Bild: Bastian Schubert

In Anbetracht auf die Verdienste von Gerhard Mengesdorf sei es mehr als verdient, dass ihm diese Ehrung zugesprochen wurde. Bereits im Rahmen des Verbandsrats am Freitagnachmittag besprochen und für den Deutschen Turntag vorbereitet, verlas der Sprecher der Landesturnverbände im DTB-Präsidium Christian Frenzel eine Laudatio über Gerhard Mengesdorf.

Ergriffen und dankbar

Als sein Name fiel, konnte Gerhard Mengesdorf die Würdigung kaum glauben. Die Ergriffenheit, die Emotionen und die Dankbarkeit waren in sein Gesicht geschrieben, heißt es in einer Mitteilung des BTB. Der Deutsche Turntag 2023 in Hanau ernannte Gerhard Mengesdorf für seine überragenden Verdienste um die Turnbewegung zum Ehrenmitglied des Deutschen Turner-Bundes.

Mit der Verleihung der Ehrenmitgliedschaft würdigt der Deutsche Turner-Bund das erfolgreiche und verantwortungsvolle Engagement von Gerhard Mengesdorf für die Turnbewegung in verschiedenen Führungsgremien des Deutschen Turner-Bundes auf Landes- und Bundesebene. In seiner Tätigkeit als Präsident des Badischen Turner-Bundes sowie als Sprecher der Landesturnverbände hat sich Gerhard Mengesdorf besonders für das Turnen verdient gemacht.