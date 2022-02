St. Georgen vor 1 Stunde

Der Schmotzige in St. Georgen: Narren feiern auf dem Marktplatz und in der Unterkirche

Es war dann doch ziemlich närrisch in der Stadt. Zahlreiche Besucher sind auf dem Marktplatz zusammen gekommen. Am Sonntag soll es eine Party in der Innenstadt geben.