Es sieht eigenartig aus. Ein großer, orangener Container wird rückwarts in den „Roten Löwen“ geschoben. In ihm wird Material aus dem Innenbereich des historischen Gebäudes gesammelt. Er wird dorthin gefahren, wo die St. Georgener bis vor rund einem Jahr noch gegangen sind, um in einem Blumenladen einzukaufen.

Die Sperrung der Hermann-Papst-Straße dauert bis nach den Pfingstferien an. | Bild: Ganter, Patrick

Heute jedoch sind die Rückbauarbeiten im Inneren in vollem Gange, die noch bis Mitte Juni andauern werden. Der „Rote Löwen“, bis vor wenigen Jahren vor allem für die ausländischen Vereine der Stadt eine Anlaufstelle, wird umfassend saniert. In diesem Jahr ist davon äußerlich nicht allzu viel zu sehen. Bis auf die Einschränkungen, die mit der Maßnahme einhergehen. Unter anderem die teilweise Sperrung der Hermann-Papst-Straße. Diese ist von der innenstadtnahen Seite bis zur Einfahrt auf dem ebm-papst-Parkplatz gesperrt. „Die Einschränkungen in der Hermann-Papst-Straße werden wie angegeben bis nach den Pfingstferien andauern“, so Kathrin Frenz, in der Verwaltung unter anderem für das Stadtmarketing zuständig.

Löwen wird sozialer Treffpunkt

Für alle weiteren Schritte laufen derzeit die Planungen. „Die nächsten Arbeiten werden die Einreichung des Bauantrags und die Ausschreibung der ersten Arbeiten zum Ende des Jahres sein“, so Kathrin Frenz. Mit einer Entwurfsplanung und einer Kostenberechnung wolle man das Thema in der Juli-Sitzung im Gemeinderat besprechen. Nach diesem Grundsatzbeschluss könne dann der Bauantrag eingereicht werden. Zum Jahresende würden dann die ersten Ausschreibungen erfolgen.

St. Georgen „Jeder Arbeitsplatz tut sehr weh“: Firma J.G. Weisser trennt sich von 130 Mitarbeitern Das könnte Sie auch interessieren

Die Stadt verfolgt das Ziel der Sanierung schon seit einigen Jahren. Für die Zeit danach soll der „Rote Löwen“ zum sozialen Treffpunkt werden. Alles, was die Stadt an sozialen Diensten anbietet, könnte man hier unterbringen. Ein Veranstaltungsraum unter dem Dach des Gebäudes, eventuell von außen einsehbar und durch Licht in Szene gesetzt, könnte zusätzlichen Reiz ausmachen.

Momentan läuft der Rückbau im Inneren des historischen Gebäudes. | Bild: Ganter, Patrick