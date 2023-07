Wer wird die bevorstehende Rathaussanierung architektonisch verantwortlich begleiten? Vor dieser Frage stand der Gemeinderat kurz vor den Ferien. Um durch die Sommerpause keine Zeit zu verlieren, wurde in einer Sondersitzung die Vergabe der Honorarleistung beschlossen.

Wie Thomas Hirthe vom Stadtplanungsbüro in Friedrichshafen erläuterte, haben sich insgesamt neun Architekturbüros um den Auftrag, das St. Georgener Rathaus zu sanieren, beworben. Über ein spezielles Punktesystem wurde die Qualität und Leistungsfähigkeit abgeprüft. Letztendlich wurden drei Büros zur genaueren Vorstellung eingeladen und mit dem neu gebildeten Lenkungsausschuss wurde die Vergabe beschlossen.

Das Ergebnis teilte Bürgermeister Michael Rieger offiziell mit. Demnach hatte das Planungsbüro Sutter³ aus Freiburg das überzeugendste Bietergespräch hinsichtlich Projektabwicklung, ökologischer Ansätze sowie persönlich gewonnener Eindrücke aus dem Bietergespräch abgegeben.

Mit dem Büro Sutter³ hat zudem das Planungsbüro den Auftrag bekommen, das vorab bereits eine Konzeptstudie zur Sanierung des Gebäudes erstellt hat, die im April dem Gemeinderat vorgestellt wurde. Damals bilanzierte Willi Sutter unter anderem den ökologischen Fußabdruck, der bei einer Vollsanierung gegenüber einem Abriss stehe. Das Ergebnis; „Bei einem Abriss würde so viel Energie, die beim Bau aufgewendet wurde, verloren gehen, dass man damit das Gebäude 34 Jahre beheizen könnte“, verdeutlichte er damals.

In der gleichen Sitzung gab der Gemeinderat grünes Licht für die Sanierung, die rund 17 Millionen Euro des Gebäudes samt darunter liegender Tiefgarage kosten soll. Da das Gebäude als erhaltenswert eingestuft wird, da es den Zeitgeist der 1970er-Jahre widerspiegelt, kann die Stadt mit einem Zuschuss von bis zu 85 Prozent der förderfähigen Kosten rechnen.

In der vorgelegten Konzeptstudie wurde das erhaltenswerte Potenzial des Rathauses aufgezeigt. So sollen der große Sitzungssaal sowie das Trauzimmer unverändert erhalten bleiben. Erhalten bleiben sollen außerdem die hölzernen Handläufe, der Steinboden im Eingangsbereich, Türen, Beleuchtung sowie Teile des Mobiliars.

Durch den Einbau eines Aufzugs und einer neuen Anordnung einiger Räumlichkeiten soll das Rathaus nach der Sanierung bürgerfreundlicher sein. Dadurch, dass das Rathaus unter anderem durch die Integration der bislang in der Robert-Gerwig-Schule eingerichteten Stadtbibliothek noch mehr an Bedeutung gewinnen soll, will die Stadt auch dem Trend der Verödung von Innenstädten entgegenwirken.

Die größte optische Veränderung bringt die Sanierung der Gebäudehülle mit sich. Hier soll das Gebäude einen Holzrahmenbau mit zertifiziertem Holz aus dem heimischen Stadtwald erhalten. Holzrahmenfenster und eine Fassade aus hellgrauen Photovoltaikparzellen sollen das Gebäude zudem optisch verschönern.