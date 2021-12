In der letzten Sitzung für dieses Jahr verabschiedete der Gemeinderat den Haushalt für das kommende Jahr einstimmig. Das Haushaltvolumen beträgt rund 34,5 Millionen Euro. Es wird für die kommenden Jahre wohl der letzte städtische Haushalt ohne Neuverschuldung sein.

Vor der endgültigen Verabschiedung wurde der Haushalt noch etwas angepasst. So wurden für eine Mängelbeseitigung im naturwissenschaftlichen Raum des Thomas-Strittmatter-Gymnasiums 10.000 Euro zusätzlich eingestellt. Zudem erhält der Kunstverein Global Forest eine einmalige Zuwendung von 4000 Euro.

Das sagen die Freien Wähler

Karola Erchinger (Freie Wähler) blickt auf eine „Zeit des Aufbruchs trotz Corona“. In der Stadtmitte entstehe in den kommenden Jahren „das oft vermisste Zentrum der Stadt, das neue Aufenthaltsqualität schafft“. In der Pandemiezeit sei deutlich geworden, wie wichtig das soziale Miteinander und Kommunikation für jeden Einzelnen seien. Die Haushaltslage erlaube es darüber hinaus, wichtige Investitionen etwa in den Bereichen Kindergärten und Schulen zu tätigen.

Das sagt die SPD

„Wir leben nicht über unsere Verhältnisse“, sagte SPD-Sprecher Oliver Freischlader. Die Sanierungsrückstände in der Innenstadt seien in Beton gegossene Schulden, die jetzt dringend beglichen werden müssten. Die SPD-Fraktion sei sich mit der Ansicht der Kämmerin einig, dass der Bestand der städtischen Gebäude „auf längere Sicht reduziert werden sollte, um weitere teure Unterhaltungsmaßnahmen zu vermeiden“.

Angesichts der aktuellen Finanzsituation seien keine aktuellen Einschnitte bei freiwilligen Leistungen notwendig. „Jeder Eingriff würde die Attraktivität unserer Stadt nachhaltig schädigen.“

Das sagt die CDU

Beate Rodgers für die CDU-Fraktion bescheinigte der Verwaltung eine „ausreichend konservative, mittelfristige Finanzplanung.“ Um den „gigantischen Finanzierungsbedarf“ der kommenden Jahre bedienen zu können, unterstrich Rodgers das Kernanliegen der CDU-Fraktion, „der Notwendigkeit der Erschließung und Steigerung von Ertragsquellen“.

Das sagt die FDP

FDP-Fraktionssprecher Jochen Bäsch bezeichnete das zu Ende gehende Jahr als „Jahr der Planungen und Gutachten“. So hätten für eine Vielzahl von Maßnahmen, etwa den Generalentwässerungsplan und Starkregenrisikomanagement Gutachten erstellt werden müssen. Was sich auch in den Kosten niederschlägt. Wurden im Jahr 2012 gerade mal 2000 Euro für derartige Gutachten ausgegeben, werden im kommenden Jahr rund 80.000 Euro dafür veranschlagt.

Das Jahr 2022 bezeichnete Bäsch als „Jahr der Umsetzung“, insbesondere nannte er den jetzt sichtbaren Start der Innenstadtsanierung. Besonders erfreulich sei die große Zahl an Privatinvestitionen, die zur Aufwertung des Stadtbildes beitragen. Bäsch nannte neben den Neubauten von EGT und PE an der Bundesstraße auch den geplanten Neubau eines Aldi-Marktes sowie einige private Wohnungsbauprojekte.

Das sagen die Grünen

Dirk Schmider von der Grünen Liste legte sein Augenmerk auch auf die Sanierung des Klosterweihers und den Erhalt und Ausbau der Infrastruktur von Straßen, Wasser, Abwasser und Glasfaser. Zudem erinnerte er daran, dass eine umfassende Sanierung der Schulgebäude ebenfalls nicht mehr lange auf sich warten lassen könne.