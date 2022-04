Es klingt etwas gewöhnungsbedürftig, was der Technische Ausschuss am Mittwochabend in seiner Sitzung beschlossen hat: Eine Dringlichkeitserweiterung der Urnenwand auf dem Friedhof Peterzell.

Doch was genau ist geplant und vor allem – warum die Dringlichkeit?

Man brauche an der Urnenwand in Peterzell unerwartet Nachschub, hatte Stadtbaumeister Alexander Tröndle in der Sitzung gesagt. „Es gibt nach wie vor einen Trend zur Urnenbestattung“, so Tröndle.

83 Kammern am Waldfriedhof

Die Belegung habe demnach zugenommen, schneller als erwartet. Und weil der Bedarf in Peterzell höher ist, werden Urnenstelen nachbestellt. Eine solche Erweiterung war in diesem Jahr eigentlich für den städtischen Waldfriedhof geplant. Dort aber gibt es noch 83 freie Kammern, eine voraussichtlich bis ins nächste Jahr ausreichende Zahl.

Der Bagger steht schon parat. | Bild: Ganter, Patrick

Allgemein sei der Bedarf noch steigend. „Irgendwann sollte es einen Kreislauf geben“, so Tröndle. Gemeint ist, dass die Überreste der Verstorbenen nur für eine gewisse Zeit in der Urnenwand aufbewahrt werden und dadurch immer wieder Plätze frei werden.

Maximaler Ausbau

Die Urnenwand auf dem Peterzeller Friedhof erreicht mit der Erweiterung mit zusätzlich 17 Kammern die maximale Ausbaustufe am jetzigen Standort. Das heißt für eine Erweiterung in 2023 muss ein neuer Standort gesucht werden.

Neue Urnenwand

In Langenschiltach wird die Urnenwand neu gebaut. Zwei Stelen werden dafür beschafft. Damit stehen in dem Ortsteil künftig 14 Kammern zur Verfügung. Diese Maßnahme war ohnehin für den Haushalt in diesem Jahr geplant. Zudem wird in Langenschiltach die Aussegnungshalle renoviert.

Die Kosten für die genannten Beschaffungen der Urnenstelen liegen bei rund 28.800 Euro. Etwas weniger, als im Haushaltsplan geplant war. Es sind rund 2800 Euro weniger, da auf dem Waldfriedhof weniger Bedarf besteht.

Bürgermeister Michael Rieger freute sich, dass man einen Auftrag für eine Maßnahme vergeben könne und es keine Lieferengpässe gebe. Und damit keinen Zusammenhang mit den Krisen der Welt. „Bei alldem, was so auf der Welt los ist“, so Rieger.